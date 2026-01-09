Remedica για VideoGate: Καμία δωρεά προς όφελος του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Η LetterOne δεν τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων

Με φόντο το επίμαχο βίντεο που κυκλοφορεί από χθες στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις στην Κύπρο, τοποθετείται με επίσημη ανακοίνωσή της η Remedica, αφού σε αυτό περιλαμβάνονται αναφορές που αγγίζουν τον ιδιοκτήτη της LetterOne, γεγονός που οδήγησε την φαρμακευτική εταιρεία να προχωρήσει σε διευκρινίσεις.

Στην ανακοίνωσή της, η Remedica επιχειρεί να αποσαφηνίσει τόσο το καθεστώς της LetterOne σε σχέση με διεθνείς κυρώσεις όσο και το ζήτημα τυχόν πολιτικών δωρεών, το οποίο έχει τεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στον διαχωρισμό της εταιρείας από πρόσωπα που υπόκεινται σε κυρώσεις, καθώς και στον χαρακτήρα συγκεκριμένης χρηματοδοτικής συνεισφοράς προς την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία -όπως υπογραμμίζεται- συνδέεται αποκλειστικά με τη στήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου έτους.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η Remedica έχει λάβει γνώση ενός βίντεο που κυκλοφορεί στα Mέσα Eνημέρωσης σχετικά με τον ιδιοκτήτη της LetterOne και επιθυμεί να προβεί σε δύο δηλώσεις. Πρώτον, η LetterOne δεν τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων και είναι πλήρως διαχωρισμένη από τους μετόχους της που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Οι μετοχικές συμμετοχές των εν λόγω ατόμων είναι δεσμευμένες, τα άτομα αυτά δεν ασκούν καμία επιρροή ούτε αποκομίζουν οποιοδήποτε όφελος από τη LetterOne, και η LetterOne δεν τους εκπροσωπεί ούτε ενεργεί εξ ονόματός τους. Δεύτερον, ούτε η LetterOne ούτε η Remedica έχουν προβεί σε οποιεσδήποτε πολιτικές δωρεές προς όφελος του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Η LetterOne ανταποκρίθηκε σε δημόσια έκκληση της Κυπριακής Δημοκρατίας για στήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου έτους, οι οποίες επηρέασαν και μέλη του προσωπικού της Remedica. Τον Ιούλιο του 2025 η LetterOne προέβη σε δωρεά ύψους 75.000 ευρώ στον επίσημο Λογαριασμό Στήριξης Πυρκαγιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι πλήρως τεκμηριωμένη με τα σχετικά έγγραφα.

