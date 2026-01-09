Έριξε ταχύτητα η αύξηση τιμών στα ακίνητα- Μόλις 0,1% το τρίτο τρίμηνο

Επιβράδυνση παρουσιάζει η αύξηση των τιμών των ακινήτων στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat.

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών κατοικιών για το τρίτο τρίμηνο του 2025, υπολογίζεται στις 146,86 μονάδες καταγράφοντας αύξηση μόλις 0,1% σε ετήσια βάση. Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η αύξηση ήταν 2,7% και το πρώτο τρίμηνο 4,5%.

Συγκρινόμενος με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ο δείκτης μειώθηκε κατά 0,3% έναντι μείωσης 1,9% το δεύτερο τρίμηνο.

Σταθεροποίηση στην ΕΕ

Όσον αφορά την ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι τιμές σταθεροποιούνται.

Το τρίτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των κατοικιών, όπως μετρώνται με τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών, αυξήθηκαν κατά 5,1% στη ζώνη του ευρώ όσο και το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 5,5% στην ΕΕ σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, επίσης χωρίς μεταβολή.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, μία χώρα παρουσίασε ετήσια μείωση στις τιμές των κατοικιών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, και είκοσι πέντε παρουσίασαν ετήσια αύξηση. Η πτώση καταγράφηκε στη Φινλανδία (-3,1%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (+21,1%), την Πορτογαλία (+17,7%) και τη Βουλγαρία (+15,4%).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι τιμές μειώθηκαν σε πέντε κράτη μέλη και αυξήθηκαν σε είκοσι ένα κράτη μέλη. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (-3,1%), τη Φινλανδία (-2,2%) και τη Σλοβενία (-1,1%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Λετονία (+5,2%), τη Σλοβακία (+4,9%) και την Πορτογαλία (+4,1%).

Τιμές ενοικίων

Παράλληλα με την αύξηση των τιμών των ακινήτων, ξεχωριστά στοιχεία της Eurostat, δείχνουν άνοδο και των τιμών των ενοικίων την τελευταία δεκαετία. Το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, τα ενοίκια αυξήθηκαν και στις 27 χώρες της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στην Ουγγαρία (+107%), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (+85%), τη Σλοβενία (+76%), την Πολωνία (+75%) και την Ιρλανδία (+74%).

Η αύξηση των τιμών των ενοικίων στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό είναι 3,1% και σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο 0,9%.

Oι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τα ενοίκια σε 25 από τις χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι τιμές των κατοικιών υπερτριπλασιάστηκαν στην Ουγγαρία (+275%) και έχουν υπερδιπλασιαστεί σε 11 χώρες, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να παρατηρούνται στην Πορτογαλία (+169%), τη Λιθουανία (+162%) και τη Βουλγαρία (+156%). Η Φινλανδία ήταν η μόνη χώρα όπου οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (-2%).