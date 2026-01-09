Στα €7,3 δισ. το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο- Ετήσια αύξηση €899 εκατ.

Ετήσια αύξηση €899 εκατ. παρουσίασε το εμπορικό έλλειμμα το εντεκάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφθασε τα €7,3 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 σε σύγκριση με €6,4 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά 9,9% φθάνοντας στα €12,3 3 δισ. σε σύγκριση με €11,2 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2024.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €5 δισ. σε σύγκριση με €4,8 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 4,5%.

Νοέμβριος

Όσον αφορά τον Νοέμβριο, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 10,6% στο €1 δισ. σε σύγκριση με €1,2 δισ. τον Νοέμβριο 2024.

Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €595,7 εκατ. και από τρίτες χώρες €442,7 εκατ. σε σύγκριση με €657,5 εκατ. και €503,9 εκατ. αντίστοιχα τον Νοέμβριο 2024. Οι εισαγωγές τον Νοέμβριο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €10,0 εκατ. έναντι €138,7 εκατ. τον Νοέμβριο 2024.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Νοέμβριο 2025 αυξήθηκαν κατά 6,3% στα €407,1 εκατ. σε σύγκριση με €382,9 εκατ. τον Νοέμβριο 2024.

Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €106,5 εκατ. και προς τρίτες χώρες €300,6 εκατ., σε σύγκριση με €83,1 εκατ. και €299,8 εκατ. αντίστοιχα τον Νοέμβριο 2024. Οι εξαγωγές τον Νοέμβριο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €42,6 εκατ. έναντι €55,5 εκατ. τον Νοέμβριο 2024.