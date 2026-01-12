Φαίδωνος: Κρίσιμα έργα να ξεκινήσουν το 2026

Ως «πάρα πολύ καλή χρονιά» χαρακτήρισε το 2025 ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, σημειώνοντας ότι τα δεδομένα της τρέχουσας χρονιάς στέλνουν αισιόδοξα μηνύματα για τον μελλοντικό σχεδιασμό του τουρισμού στην περιοχή.

Όπως ανέφερε στο πλαίσιο της συνάντησης του με τον Υφυπουργό Τουρισμού, η πορεία αυτή πρέπει να συνεχιστεί με σωστό προγραμματισμό, ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η επιτυχία των τελευταίων ετών.

Ο κ. Φαίδωνος υπογράμμισε ότι στις τοποθετήσεις του προς τον Υφυπουργό Τουρισμού τόνισε την ανάγκη, από το 2026 και έπειτα, η έμφαση να μετατοπιστεί από τις ποσότητες στην ποιότητα. «Η ποιότητα είναι το μυστικό της παραπέρα επιτυχίας μας και όχι τόσο οι ποσότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι, παρόλο που πρέπει να διασφαλιστούν οι ελάχιστοι αριθμοί τουριστών για λόγους βιωσιμότητας των υποδομών και των καταλυμάτων, εξίσου σημαντικό είναι να προσελκυστούν ποιοτικοί επισκέπτες με μεγαλύτερη κατά κεφαλήν δαπάνη.

Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος Πάφου ζήτησε τη συμβολή και τη στενή παρακολούθηση του Υφυπουργού Τουρισμού σε τρία έργα κομβικής σημασίας, τα οποία, όπως τόνισε, θα πρέπει να ξεκινήσουν το 2026 εντός της επαρχίας Πάφου.

Πρόκειται συνέχισε, για τη μαρίνα της Πάφου, τον δρόμο που θα συνδέει την τουριστική περιοχή με το αεροδρόμιο, καθώς και την ολοκλήρωση της επέκτασης του αεροδρομίου Πάφου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εικόνες που καταγράφηκαν το 2025 στο αεροδρόμιο, κάνοντας λόγο για «εικόνες ντροπής», με τουρίστες να αναγκάζονται να περιμένουν σε μεγάλες ουρές υπό θερμοκρασίες που άγγιζαν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Όπως είπε, τέτοια φαινόμενα δεν πρέπει να επαναληφθούν. Καταλήγοντας, ο κ. Φαίδωνος επισήμανε ότι ο Υφυπουργός Τουρισμού οφείλει να ασκήσει τις απαραίτητες πιέσεις, ώστε το 2026 να αποτελέσει χρονιά έναρξης υλοποίησης έργων και όχι ακόμη μία χρονιά ωρίμανσης και σχεδιασμού, όπως συνέβη , κατά τον ίδιο,τα τελευταία δέκα με είκοσι χρόνια.