Φυτεύτηκαν 160 δέντρα στο Παραλιακό Δάσος Γιαλιάς

Δενδροφύτευση 160 φυτών σε έκταση 4 δεκαρίων, πραγματοποίησε την Πέμπτη, στο Παραλιακό Δάσος Γιαλιάς, στην Επαρχία Πάφου, το Τμήμα Δασών σε συνεργασία με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, τα είδη των φυτών που φυτεύτηκαν είναι ήμερη πεύκη, μέρικος, σχινιά, αγριελιά, συκαμινιά. Τα φυτά όπως και οι πάσσαλοι στήριξης και τα εξαρτήματα άρδευσης είναι δωρεά από την ΕΤΑΠ.

Σε άλλη ανακοίνωση το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει το κοινό ότι πρέπει να αποφεύγει το κόψιμο ή την εκρίζωση αγριολούλουδων και θάμνων κατά την έξοδο του στα δάση και την ύπαιθρο, αφού αρκετά από αυτά είναι αυστηρά προστατευόμενα, ενώ κάποια μπορεί να είναι ενδημικά και να κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Η συλλογή, η εκρίζωση, το κόψιμο οποιουδήποτε είδους της χλωρίδας και η καταστροφή ή/και υποβάθμιση του βιότοπου της απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί ποινικό αδίκημα. Σύμφωνα με τον Περί Δασών Νόμο οι πράξεις αυτές τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

Τονίζεται πως «η ανεξέλεγκτη και παράνομη κοπή και συλλογή λουλουδιών από τη φύση οδηγεί σε σταδιακή εξαφάνιση ειδών χλωρίδας, διαταράσσει την οικολογική ισορροπία και στερεί από τις επόμενες γενιές τη φυσική κληρονομιά του τόπου μας». Καλείται το κοινό να σέβεται και να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, να αποφεύγει την κοπή ή συλλογή λουλουδιών και φυτών από τη φύση και να καταγγέλλει οποιαδήποτε ύποπτη ή παράνομη δραστηριότητα στο Τμήμα Δασών ή στην Αστυνομία.