Ο Δήμος Πάφου αποτίει φόρο τιμής στον Γιώργο Βασιλείου

Ο Δήμαρχος Φαίδωνας Φαίδωνος και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, διερμηνεύοντας τα αισθήματα των πολιτών της Πάφου, εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη για την εκδημία του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου και αποτίουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ο Δ. Πάφου αναφέρει πως μέσα από τη μακρά διαδρομή του βίου του, ο εκλιπών αφήνει αδρό αποτύπωμα ως εμβριθής οικονομολόγος και επιχειρηματίας με υπερτοπικό όραμα αλλά κυρίως με το έργο του ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την περίοδο 1988 – 1993.

Το σπάνιο πολιτικό θάρρος και ήθος,η άσκηση αποφασιστικής ηγεσίας με πρόσημο τον εκσυγχρονισμό του Κράτους και την ενίσχυση της εικόνας και της θέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας διεθνώς, συνθέτουν, προστίθεται στην ανακοίνωση, τη μεγάλη προσφορά του Γιώργου Βασίλειου στη χώρα και την κοινωνία μας και την παρακαταθήκη που αφήνει ως επιφανής δημόσιος άνδρας.

Ο Δήμος Πάφου οφειλόμενα μνημονεύει την αποφασιστική συμβολή του αειμνήστου πρώην Προέδρου στην ανάπτυξη και πρόοδο της πόλης και Επαρχίας Πάφου μέσω σημαντικών έργων υποδομής και αποφάσεων μακράς πνοής,όπως είναι η ολοκλήρωση του νέου κτηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, η ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου,η βελτίωση - επέκταση της Λεωφόρου Αποστόλου Παύλου και η δρομολόγηση της μετέπειτα ανακήρυξης της κρατικής περιουσίας εντός του Ακάμα ως Εθνικού Δασικού Πάρκου.

Στο πλαίσιο της απότισης φόρου τιμής στον αποβιώσαντα , ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία επικεφαλής αντιπροσωπείας του Δήμου και θα καταθέσει στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος.

Ο Δήμος Πάφου απευθύνει στη σύζυγο, τα παιδιά και τα άλλα μέλη της οικογένειας του εκλιπόντος τα συλλυπητήριά του εκ μέρους της πόλης της Πάφου.