Σε απεργιακές κινητοποιήσεις οι οδηγοί ταξί και στην Πάφο «Η πειρατεία απειλεί την επιβίωσή μας», λέει η ΠΟΑΤ

Στην πειρατεία εστιάζονται τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Παγκύπριας Συντεχνίας Αστικών Ταξί ΠΟΑΤ, κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, οι οδηγοί ταξί στην Πάφο θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 10:00 το πρωί στην περιοχή του αεροδρομίου Πάφου, ενώ παρόμοια εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί και στην Λάρνακα.

Σε δηλώσεις του στο «Π», ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι το βασικό πρόβλημα που ταλανίζει τον κλάδο είναι η πειρατεία «από όπου κι αν προέρχεται», επισημαίνοντας ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια το φαινόμενο βρισκόταν σε χαμηλά επίπεδα, σήμερα έχει διπλασιαστεί.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «οποιοσδήποτε διαθέτει αυτοκίνητο μπορεί πλέον να εγγραφεί σε παράνομες πλατφόρμες και να δραστηριοποιείται ανεξέλεγκτα». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις παραβιάσεις των εδρών.

Όπως εξήγησε, οδηγός ταξί από την Πάφο μπορεί να μεταφέρει πελάτη σε οποιονδήποτε προορισμό, ωστόσο για την επιστροφή του θα πρέπει να έχει προκράτηση αποκλειστικά για την Πάφο και όχι για άλλες πόλεις. «Δυστυχώς, οι εφαρμογές είναι “ανοικτές” και επιτρέπουν τέτοιες ανεπίτρεπτες πρακτικές», σημείωσε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟΑΤ κατήγγειλε ότι υπεραστικά ταξί, αντί να πραγματοποιούν διαδρομές μεγάλων αποστάσεων με χαμηλό κόμιστρο, εκτελούν αστικές διαδρομές εντός των πόλεων.

Αντίστοιχα, αγροτικά ταξί, τα οποία διαθέτουν άδεια για εξυπηρέτηση αγροτικών περιοχών, δραστηριοποιούνται εντός αστικών κέντρων, ενώ και τα αυτοκίνητα ενοικιάσεως, αντί να παραχωρούνται αποκλειστικά σε τουρίστες, πραγματοποιούν μεταφορές σε αεροδρόμια και πόλεις, βάζοντας έναν οδηγό.

«Αυτό που ζητούμε είναι ουσιαστική αστυνόμευση στα αεροδρόμια και την παρουσία μόνιμου επόπτη», τόνισε ο κ. Κωνσταντίνου. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι στην Πάφο δραστηριοποιούνται περίπου 50 μέλη της Συντεχνίας.

Καταληκτικά ο κ. Κωνσταντίνου, χαρακτήρισε τον φετινό Δεκέμβριο ως «τον χειρότερο των τελευταίων 25 χρόνων» για τον κλάδο, καλώντας το Υπουργείο Μεταφορών να προχωρήσει άμεσα στη λήψη μέτρων.