Δ. Σμυρλής: Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου

Την εκτίμηση ότι, μετά την τελεσίδικη απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η διαδικασία εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου καθυστερεί αδικαιολόγητα, εξέφρασε ο θεολόγος και καθηγητής Δημήτρης Σμυρλής εκφράζοντας τους έντονους προβληματισμούς του για την κατάργηση της λαϊκής ψήφου.

Ο κ. Σμυρλής, ο οποίος στο παρελθόν διαδραμάτισε συμβουλευτικό ρόλο δίπλα σε προηγούμενους Αρχιεπισκόπους Κύπρου, αναφέρθηκε και στην πρόθεση του Προκαθημένου να προχωρήσει σε τροποποίηση του πρόσφατα αναθεωρημένου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, με αιχμή την κατάργηση της λαϊκής ψήφου από τη διαδικασία εκλογής Μητροπολιτών.

Όπως σημείωσε στον "Π", το ισχύον σύστημα επιλογής από τους τρεις πλειοψηφίσαντες επιτρέπει στην Ιερά Σύνοδο, έχοντας κατ’ αρχήν υπόψη και το κριτήριο της λαϊκής ψήφου, να συζητήσει με εκκλησιαστικά κριτήρια, αμερόληπτα και με πνεύμα ομοψυχίας, προκειμένου να καταλήξει στην καταλληλότερη επιλογή.

Παράλληλα, ο κ. Σμυρλής αναγνώρισε ότι η λαϊκή ψήφος παρουσιάζει ορισμένα «τρωτά σημεία», καθώς ,όπως εξήγησε, συχνά παρεμβαίνουν πολιτικοί παράγοντες. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι δεν είναι κατ’ ανάγκην αρνητικό να λαμβάνεται υπόψη η βούληση του λαού, δεδομένου ότι η τελική απόφαση ανήκει στην Ιερά Σύνοδο, η οποία καλείται να αποφασίσει με βάση το τριπρόσωπο και καθαρά εκκλησιαστικά κριτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Σμυρλής είχε ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση του νέου Καταστατικού Χάρτη, παρέχοντας εισηγήσεις στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Β΄ Χρυσόστομο, υπό την ιδιότητα του συμβούλου του, ενώ συμβουλευτικό ρόλο είχε διαδραματίσει και επί Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Αναφερόμενος, τέλος, στην προσφυγή του Επισκόπου Τυχικού στα πολιτικά Δικαστήρια, ο κ. Σμυρλής σημείωσε ότι η δικαστική κρίση μπορεί να αφορά μόνο τυχόν διαδικαστικές παρατυπίες, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα πλέον στην υπόθεση.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ζητήματα πίστεως και δόγματος έχουν ήδη κριθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και «δεν αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω συζήτησης», κατέληξε.