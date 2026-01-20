Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των ταξί - «Διεκδικούμε μόνο δικαιοσύνη»

Σε 24ωρη απεργία κατέρχεται η Παγκύπρια Συντεχνία Αστικών Ταξί ΠΟΑΤ, από τις 6.00 το πρωί της Τρίτης μέχρι τις 6.00 το πρωί της Τετάρτης.

Ο Κωνσταντίνος Μαγδαλινίδης Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας (ΠΟΑΤ) ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως «Κάναμε επανειλημμένες συναντήσεις και λάβαμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις».

Ανέφερε πως «προχωρήσαμε σε τετράωρη στάση εργασίας, εξαντλώντας κάθε περιθώριο διαλόγου».

Σημείωσε πως «Δυστυχώς, δεν υπήρξε ανταπόκριση ούτε στο αυτονόητο αίτημά μας, που αφορά τη νομιμότητα».

Ανέφερε πως “Σήμερα σηματοδοτείται η αρχή των κινητοποιήσεών μας. Προχωρούμε σε 24ωρη απεργία, η οποία έχει πλέον παγκύπριες διαστάσεις”.

Υπογράμμισε πως “Η στάση μας είναι ξεκάθαρη και υπεύθυνη: δεν κάνουμε ούτε μισό βήμα πίσω”.

Τόνισε πως «Διεκδικούμε αποκλειστικά νομιμότητα και δικαιοσύνη. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο».

Οι οδηγοί ταξί στο αεροδρόμιο Λάρνακας συγκεντρώθηκαν αρχικά στο πάρκινγκ τους όπου είχαν συζητήσεις και μετά σύμφωνα με πληροφορίες θα ανέβουν στις αναχωρήσεις να αποκόψουν την μια μόνο λωρίδα και οχι όλο το δρόμο.

Υπενθυμίζεται όπως είχε αναφέρει σε χθεσινή της ανακοίνωση η ΠΟΑΤ, «μετά την τετράωρη στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13/1/2026 και λόγω του ότι καμία ενέργεια και συνάντηση δεν έχει γίνει από μέρους των εμπλεκομένων φορέων, συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας όπως είχαμε ανακοινώσει, με 24ωρη στάση εργασίας την Τρίτη».

Αναφέρει ότι «σε περίπτωση που δεν τους λάβουν υπόψη ούτε αυτή την φορά θα συνεχίσουν με επ’ αόριστον απεργία από την Τρίτη 27/1/2026».

Οι χώροι συνάντησης των ταξί, όπως σημειώνεται, είναι «στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και στη Λεμεσό στο χώρο στάθμευσης του Ποταμού Γερμασόγειας».