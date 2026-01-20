Το πολύτιμο μέταλλο που κρύβεται στα αυτοκίνητά μας - Έχει 10 φορές την αξία του χρυσού

Κάτω από το αμάξωμα του αυτοκινήτου σου κρύβεται ένα εξάρτημα με ιδιαίτερη τεχνολογική και οικονομική αξία, το οποίο περιλαμβάνει ένα από τα σπανιότερα και ακριβότερα μέταλλα στον πλανήτη.

Πρόκειται για ένα κομβικό εξάρτημα που έχουν όλα τα θερμικά αυτοκίνητο και αν για πολλούς περνάει απαρατήρητο, για την κατασκευή του και την αποτελεσματική του λειτουργία έχει χρησιμοποιηθεί ένα από τα πιο πολύτιμα μέταλλα στον πλανήτη.

Ο λόγος περί του καταλύτη, ένα βασικό στοιχείο του συστήματος εξάτμισης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μετατροπή των επικίνδυνων ρύπων που παράγονται από την καύση του κινητήρα σε λιγότερο επιβλαβή αέρια, πριν αυτά απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με μελέτες, οι καταλύτες έχουν καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία της καύσης, αφού μπορούν να μειώσουν έως και κατά 96% τις εκπομπές ρύπων των κινητήρων, ενώ η υψηλή αποτελεσματικότητα του οφείλεται κατά μεγάλο βαθμό στη σύστασή του.

Πιο συγκεκριμένα, στο εσωτερικό ενός καταλύτη περιέχονται πολύτιμα μέταλλα, με σημαντικότερο το ρόδιο.

Το συγκεκριμένο μέταλλο είναι καθοριστικό για τη μείωση των οξειδίων του αζώτου (NOx), στοιχεία που συμβάλλουν καθοριστικά στη ρύπανση των αστικών κέντρων και είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία του χαρακτηριστικού φωτοχημικού νέφους στις μεγάλες αστικές περιοχές.

Το εν λόγω μέταλλο διακρίνεται για την εξαιρετική αντοχή του σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και για την ικανότητά του να δεσμεύει τοξικές ουσίες και να απελευθερώνει οξυγόνο κατά τη λειτουργία του καταλύτη.

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του στο αυτοκίνητο και τον καταλύτη παραμένει περιορισμένη (περίπου 1,5 γραμμάριο ανά καταλύτη), αφού η πραγματική αξία του μετάλλου είναι εξαιρετικά υψηλή.

Το ρόδιο συγκαταλέγεται για την ακρίβεια στα σπανιότερα μέταλλα της Γης, όντας 100 φορές πιο σπάνιο από τον χρυσό. Ενδεικτικά, η συγκέντρωσή του στον γήινο φλοιό εκτιμάται σε μόλις 0,0002 μέρη ανά εκατομμύριο.

Η σπανιότητα του, σε συνδυασμό με τη ζωτική σημασία του για την αυτοκινητοβιομηχανία, εκτοξεύει την εμπορική του αξία, η οποία σε περιόδους έντονης ζήτησης ξεπερνάει κατά πολύ εκείνη του χρυσού (10 έως 20 φορές πιο πάνω).

Η αξία του εκτοξεύεται ακόμα περισσότερο εξαιτίας της διαδικασίας εξόρυξης του. Στην ουσία του, το μέταλλο δεν εξορύσσεται ως αυτόνομο μετάλλευμα, άλλα αποτελεί παραπροϊόν της εξόρυξης άλλων μετάλλων, κυρίως της πλατίνας και του νικελίου, ενώ απαιτεί πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες επεξεργασίας για να απομονωθεί.

Υπολογίζεται ότι από περίπου 20 τόνους μεταλλεύματος προκύπτουν μόλις 1,5 γραμμάριο ροδίου, ενώ η συνολική διαδικασία εξαγωγής και καθαρισμού μπορεί να διαρκέσει έως και έξι μήνες.

Έτσι, μεγάλο μέρος του ροδίου που χρησιμοποιείται σήμερα προέρχεται από την ανάκτηση οξειδίων ροδίου σε παλαιούς ή φθαρμένους καταλύτες, μειώνοντας την ανάγκη για νέα εξόρυξη, ενώ η υψηλή αξία του μετάλλου εξηγεί και το φαινόμενο των αυξανόμενων κλοπών καταλυτών τα τελευταία χρόνια, καθώς οι ανακυκλωμένοι καταλύτες μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη στη μαύρη αγορά.

Πηγή: carandmotor.gr