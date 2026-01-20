Κραυγή αγωνίας για την πειρατεία και τις ανεξέλεγκτες πρακτικές από τους οδηγούς ταξί στην Πάφο

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις κατέρχεται η Παγκύπρια Συντεχνία Αστικών Ταξί ΠΟΑΤ, με τους οδηγούς ταξί και στην Πάφο να προχωρούν σε 24ωρη απεργία από τις 6.00 το πρωί. Από νωρίς, επαγγελματίες οδηγοί συγκεντρώθηκαν στον χώρο στάθμευσης του αερολιμένα Πάφου, εκφράζοντας έντονη διαμαρτυρία για τα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα του κλάδου τους.

Κυρίαρχο ζήτημα στις δηλώσεις τους προς τα μέσα ενημέρωσης αποτελεί η πειρατεία, την οποία χαρακτηρίζουν ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα. Όπως ανέφεραν, το φαινόμενο της παράνομης μεταφοράς επιβατών «από όπου κι αν προέρχεται» έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, επισημαίνοντας ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια βρισκόταν σε χαμηλά επίπεδα, σήμερα έχει ουσιαστικά διπλασιαστεί.

Χαρακτηριστικά σημείωσαν πως πλέον «οποιοσδήποτε διαθέτει αυτοκίνητο μπορεί να εγγραφεί σε παράνομες πλατφόρμες και να δραστηριοποιείται ανεξέλεγκτα», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στις συχνές παραβιάσεις των εδρών, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, πλήττουν καίρια τους νόμιμους επαγγελματίες.

Ο πρόεδρος των οδηγών αστικών ταξί του αεροδρομίου Πάφου, Λεωνίδας Κούρης, ανέφερε ότι η εκδήλωση διαμαρτυρίας στον αερολιμένα Πάφου πραγματοποιείται και ως ένδειξη συμπαράστασης προς τους συναδέλφους τους στη Λάρνακα, τονίζοντας πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι κοινά.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι υπεραστικά ταξί, τα οποία οφείλουν να εκτελούν διαδρομές μεγάλων αποστάσεων με χαμηλότερο κόμιστρο, δραστηριοποιούνται παράνομα σε αστικές διαδρομές εντός των πόλεων. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι αγροτικά ταξί, τα οποία διαθέτουν άδεια αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση αγροτικών περιοχών, δραστηριοποιούνται εντός αστικών κέντρων. Παράλληλα, και τα αυτοκίνητα ενοικιάσεως, αντί να παραχωρούνται αποκλειστικά σε τουρίστες, χρησιμοποιούνται για μεταφορές σε αεροδρόμια και πόλεις, με την τοποθέτηση οδηγού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πολλοί συνάδελφοί του αναμένουν έως και 24 ώρες για να εκτελέσουν μία κούρσα, και αυτό μετά βίας.

Πρόσθεσε ακόμη ότι στην Πάφο δραστηριοποιούνται συνολικά 50 έως 60 ταξί, τονίζοντας ότι ο αυστηρός έλεγχος αποτελεί αναγκαιότητα, προκειμένου να περιοριστούν τέτοια φαινόμενα. Από την πλευρά του, ο Λάζαρος Ποπονίδης, οδηγός αστικού ταξί στην επαρχία Πάφου, με δηλώσεις του στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, κάλεσε το Υπουργείο Μεταφορών να τηρήσει τις δεσμεύσεις του και να διευκολύνει τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί που σταθμεύουν στο αεροδρόμιο Πάφου για την παραλαβή πελατών.

Όπως ανέφερε, μετά από διευθετήσεις που έγιναν για λόγους ασφαλείας, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην προσέγγιση του αεροδρομίου. Παράλληλα, έκανε λόγο για λεωφορεία που σταθμεύουν στον χώρο του αεροδρομίου, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των επαγγελματιών οδηγών ταξί.

Όπως εξήγησε, οδηγός ταξί από την Πάφο μπορεί να μεταφέρει πελάτη σε οποιονδήποτε προορισμό, ωστόσο για την επιστροφή του απαιτείται προκράτηση αποκλειστικά για την Πάφο και όχι για άλλες πόλεις.

«Δυστυχώς, οι εφαρμογές είναι “ανοικτές” και επιτρέπουν τέτοιες ανεπίτρεπτες πρακτικές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο οδηγός ταξί Ντένις Τουσουνίδης ανέφερε ότι, έπειτα από δώδεκα χρόνια δραστηριοποίησης στο επάγγελμα στον αερολιμένα Πάφου, η κατάσταση είναι σήμερα χειρότερη από ποτέ άλλοτε.

Επανέλαβε ότι αγροτικά ταξί, με άδεια για αγροτικές περιοχές, δραστηριοποιούνται παράνομα σε αστικά κέντρα, ενώ και τα αυτοκίνητα ενοικιάσεως χρησιμοποιούνται για μεταφορές σε αεροδρόμια και πόλεις με οδηγό, κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί της Πάφου προειδοποιούν, τέλος, ότι σε περίπτωση που οι αρμόδιοι «δεν τους λάβουν υπόψη ούτε αυτή τη φορά», προτίθενται να προχωρήσουν σε επ’ αόριστον απεργία από την Τρίτη 27/1/2026.