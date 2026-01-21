Μήνυμα αλλαγής νοοτροπίας στην επαρχιακή γιορτή του δέντρου στην Πάφο

Στο Λύκειο Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη η επαρχιακή γιορτή του δέντρου, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και συλλογικής ευθύνης απέναντι στην κλιματική κρίση.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε μαθητές, εκπαιδευτικούς, τοπικούς φορείς και πολίτες, αναδεικνύοντας τον ρόλο της παιδείας και της τοπικής κοινωνίας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Σε δηλώσεις τους, ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης , ο Περιφερειακός δασικός λειτουργός και η Διευθύντρια του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Πάτρα Τσαβέλλα τόνισαν ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε θεσμικά μέτρα, αλλά προϋποθέτει πρωτίστως αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών.

Όπως υπογράμμισαν, η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης από νεαρή ηλικία αποτελεί το θεμέλιο για ένα βιώσιμο μέλλον.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεντροφύτευση στον χώρο του σχολείου, με τη συμμετοχή μαθητών και παρευρισκόμενων, σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική δράση υπέρ της φύσης.

Παράλληλα, το Τμήμα Δασών διέθεσε δωρεάν στους πολίτες δεντρύλλια και θάμνους, ενθαρρύνοντας τη φύτευση σε κήπους και ιδιωτικά τεμάχια γης και ενισχύοντας το πράσινο αποτύπωμα της επαρχίας.

Η επαρχιακή γιορτή του δέντρου στην Πάφο επιβεβαίωσε ότι η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά από την τοπική δράση και τη συλλογική συμμετοχή, με το δέντρο να λειτουργεί ως σύμβολο ζωής, ευθύνης και ελπίδας.