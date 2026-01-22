Ρίζες στον τόπο, ζωή στο χωριό: το οικογενειακό εργαστήρι γαλακτοκομικών της Αξύλου

Σε μια εποχή όπου η αστυφιλία και η εγκατάλειψη της υπαίθρου μοιάζουν αναπόφευκτες, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που επιλέγουν συνειδητά να μείνουν στον τόπο τους και να τον κρατούν ζωντανό με τη δουλειά και το μεράκι τους.

Ένα τέτοιο φωτεινό παράδειγμα αποτελεί το μικρό οικογενειακό εργοστάσιο παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στην Άξυλο, με την επωνυμία “Axylou traditional halloumi cheese factory”, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1986.

Η Μαρία Λάμπρου, ο σύζυγός της Δημήτρης Ζήνωνος και η κόρη τους Ολυμπία Ζήνωνος συνεχίζουν μια παράδοση δεκαετιών, παράγοντας χαλούμι, τυρί, γιαούρτι και αναρή, προϊόντα που βασίζονται στη γνώση των προηγούμενων γενεών και στην αυθεντική κυπριακή πρώτη ύλη.

Όπως επισημαίνει η Ολυμπία Ζήνωνος με δηλώσεις της, ό,τι παράγεται διατίθεται άμεσα προς πώληση, χωρίς τη μεσολάβηση υπεραγορών, διατηρώντας έτσι τον χειροποίητο χαρακτήρα και την ποιότητα των προϊόντων.

Παράλληλα, στο εργοστάσιο διοργανώνονται εργαστήρια παρασκευής χαλουμιού, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία και να δοκιμάσουν τα παραδοσιακά προϊόντα.

Η επιχείρηση διαθέτει πλέον σταθερό πελατολόγιο, το οποίο αυξάνεται κάθε χρόνο και προέρχεται από όλη την Κύπρο, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ποιότητα και η αυθεντικότητα βρίσκουν πάντα ανταπόκριση, ανεξαρτήτως απόστασης.

Ο χώρος, διακοσμημένος με παλαιά και παραδοσιακά εκθέματα, δεν αποτελεί απλώς ένα εργαστήριο παραγωγής, αλλά ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και μνήμης. Προσελκύει τους περισσότερους επισκέπτες του χωριού και λειτουργεί ως άτυπος πρεσβευτής της Αξύλου, αναδεικνύοντας πως η παραμονή και η δημιουργική δραστηριοποίηση στην ύπαιθρο δεν είναι μόνο πράξη αντίστασης στην εγκατάλειψη, αλλά και επένδυση στο μέλλον του τόπου.