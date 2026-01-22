Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ένα δισ. δολάρια από παγωμένα ρωσικά κεφάλαια προτείνει ο Πούτιν για το Συμβούλιο Ειρήνης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, η πρόταση διατυπώθηκε σε συνομιλία με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σήμερα στον Παλαιστίνιο ηγέτη Μαχμούντ Αμπάς ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει ένα δισεκατομμύριο δολάρια ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στις ΗΠΑ για την πρωτοβουλία του Συμβουλίου Ειρήνης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να υποστηρίξει τον παλαιστινιακό λαό, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Πούτιν είπε επίσης πως η ιδέα να χρησιμοποιηθούν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για το Συμβούλιο Ειρήνης έχει συζητηθεί προηγουμένως με τις ΗΠΑ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Πούτιν αναμένεται να συναντήσει τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αργότερα σήμερα, με το Κρεμλίνο να τονίζει τη σημασία των διμερών οικονομικών σχέσεων και του εμπορίου στις συνεχιζόμενες συνομιλίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΗΠΑΒΛΑΔΙΜΗΡ ΠΟΥΤΙΝΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΙΑ ΓΑΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα