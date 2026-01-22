Η Cablenet παρουσιάζει τα νέα απεριόριστα 5G Πλάνα Κινητής

Η Cablenet παρουσίασε πρόσφατα τα νέα της προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας 5G Unlimited και 5G Unlimited Max, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη κυκλοφορία μιας νέας γενιάς προϊόντων που στοχεύουν να μεταμορφώσουν την εμπειρία Κινητής Τηλεφωνίας στην Κύπρο.

Σχεδιασμένα για μια γενιά που ζει, εργάζεται και ψυχαγωγείται εν κινήσει, τα νέα προγράμματα προσφέρουν απεριόριστα DATA, ομιλία και SMS, εξασφαλίζοντας απόλυτη ελευθερία, χωρίς συμβιβασμούς. Από streaming υψηλής ευκρίνειας και online gaming, μέχρι εργασία από παντού και καθημερινή επικοινωνία, οι συνδρομητές μπορούν πλέον να απολαμβάνουν τη δύναμη του 5G χωρίς όρια. Χωρίς περιορισμούς στην ταχύτητα λήψης DATA ή στη χρήση όγκου DATA για όλα τα προγράμματα.

«Οι πελάτες μας επωφελούνται από Παγκύπρια κάλυψη 5G και αυξημένη χωρητικότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη συνύπαρξη με τις υφιστάμενες υπηρεσίες 4G. Οι αναβαθμίσεις αυτές ενισχύουν τη συνολική ταχύτητα, την απόκριση και τη χωρητικότητα του δικτύου, προσφέροντας μια σταθερή και υψηλής ποιότητας εμπειρία Κινητής Τηλεφωνίας για ένα ευρύ φάσμα καθημερινών και απαιτητικών χρήσεων», δήλωσε ο Παναγιώτης Κουλουμπρίδης, Chief Core Networks Officer.

Με τιμές που ξεκινούν από μόλις €15 τον μήνα, το νέο χαρτοφυλάκιο Κινητής της Cablenet θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς στην απλότητα και την αξία για την κυπριακή αγορά.

«Οι πελάτες μας ζητούν απλότητα, αξιοπιστία και απόλυτη ελευθερία», δήλωσε ο Ιωάννης Μαυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Cablenet. «Με τα νέα μας προγράμματα 5G Unlimited, επανασχεδιάσαμε πλήρως την Κινητή μας πρόταση, προσφέροντας τεχνολογία κορυφαίας κλάσης, εξαιρετική αξία και έναν ψηφιακό τρόπο ζωής χωρίς όρια».

Το κορυφαίο πρόγραμμα 5G Unlimited Max που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, συνδυάζοντας premium συνδεσιμότητα με αποκλειστικά lifestyle προνόμια. Οι συνδρομητές απολαμβάνουν δωρεάν πρόσβαση στο HBO Max (την κορυφαία πλατφόρμα σειρών και ταινιών παγκοσμίως), άτοκες δόσεις για όλες τις συσκευές, 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες της Ε.Ε., καθώς και 12 μήνες δωρεάν Foody Pro, δημιουργώντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις Κινητής στην αγορά.

«Ακούσαμε προσεκτικά τι μας λένε οι καταναλωτές», πρόσθεσε ο κ. Μαυρίδης, «το νέο μας χαρτοφυλάκιο Κινητής προσφέρει όλα όσα ζητούν οι καταναλωτές με έναν απλό και δυναμικό τρόπο».

Τα νέα προγράμματα 5G Unlimited και 5G Unlimited Max είναι διαθέσιμα σε Παγκύπρια βάση, σε όλα τα καταστήματα Cablenet, καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο 130 καθώς και online. Αποτελούν το πρώτο βήμα της ευρύτερης στρατηγικής μετασχηματισμού της Cablenet, η οποία περιλαμβάνει τη σταδιακή παρουσίαση νέων, πιο έξυπνων και πλήρως πελατοκεντρικών υπηρεσιών μέσα στη χρονιά.

Με τα νέα προγράμματα Κινητής, οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τη συσκευή που επιθυμούν μέσω ευέλικτης χρηματοδότησης, επιλέγοντας ανάμεσα στο πρόγραμμα 5G Unlimited για επιλεγμένες συσκευές ή στην Premium επιλογή 5G Unlimited Max, που προσφέρει πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες συσκευές.