Φιλολογικό Μνημόσυνο και Βιβλιοπαρουσίαση στη μνήμη της Καθ. Δέσποινας Σιδηροπούλου-Δημακάκου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργανώνει Φιλολογικό Μνημόσυνο στη μνήμη της Δέσποινας Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Καθηγήτριας Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική» η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Το φιλολογικό μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026, στις 5:30μμ στο Cisco Innovation Hub στην Πανεπιστημιούπολη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η συνεργασία της Δέσποινας Σιδηροπούλου–Δημακάκου με την πανεπιστημιακή κοινότητα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ξεπερνούσε τη δεκαετία, μέσα από κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες που ανέδειξαν τη σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Με τη συμβολή της, προωθήθηκαν και αναπτύχθηκαν καινοτόμα εργαλεία επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής όπως το «Αριάδνη», ενώ οργανώθηκαν συνέδρια και ημερίδες που προέβαλαν τη συμβουλευτική ως θεσμό με βαθιές ανθρωπιστικές αξίες και με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η Δέσποινα Σιδηροπούλου–Δημακάκου, ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα που σφράγισε με το έργο, τη διδασκαλία και το ήθος της, την πορεία της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου, υπήρξε πρωτοπόρος επιστήμονας, με καθοριστική συμβολή στη θεμελίωση της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής ως αυτόνομου ακαδημαϊκού και επαγγελματικού πεδίου. Από το 2005 έως το 2018 διετέλεσε Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση επαγγελματιών συμβούλων στην Ελλάδα. Παράλληλα, ως Διευθύντρια του Εργαστηρίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Μιχάλης Κασσωτάκης», συνέδεσε δημιουργικά τη θεωρία με την πράξη, την έρευνα με τη βιωμένη ανθρώπινη εμπειρία.

Η επιστημονική της παρουσία ξεπέρασε τα εθνικά σύνορα, μέσα από ενεργή συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ευρωπαϊκά προγράμματα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεθνή προβολή του ελληνικού επιστημονικού έργου στον χώρο της Συμβουλευτικής. Ιδιαίτερη σημασία για την παρούσα εκδήλωση έχει η στενή και ουσιαστική σχέση της με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου υπηρέτησε ως Καθηγήτρια επί σειρά ετών, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη διδασκαλία, στον επιστημονικό διάλογο και στη διαμόρφωση νέων επιστημόνων, και ενισχύοντας τον γόνιμο δεσμό μεταξύ των ακαδημαϊκών κοινοτήτων Ελλάδας και Κύπρου.

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές της, τους συνεργάτες και τις συνεργάτιδές της, υπήρξε μέντορας, συνοδοιπόρος και πηγή έμπνευσης. Η Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου συνδύαζε επιστημονική αυστηρότητα, παιδαγωγικό ήθος και βαθιά ανθρωπιά. Πίστευε ακράδαντα ότι η Συμβουλευτική δεν είναι απλώς ένα σύνολο τεχνικών, αλλά ένας τρόπος να συνοδεύεις τον άνθρωπο στην πορεία του προς το νόημα, την αυτογνωσία και την αξιοπρέπεια.

Στο πλαίσιο του φιλολογικού μνημόσυνου θα πραγματοποιηθεί και η παρουσίαση του τελευταίου της βιβλίου, που συνυπέγραψε με τον Νίκο Δρόσο, Αναπληρωτή Καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και δεν πρόλαβε να παρουσιαστεί εν ζωή, καθώς η συγγραφέας ασθένησε λίγο μετά την έκδοσή του:

Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Επαγγελματικής Αξιολόγησης

Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2024

ISBN: 978-618-03-4185-0

Το βιβλίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο επιστημονικό έργο, το οποίο εισάγει συστηματικά τον αναγνώστη στις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους επαγγελματικής αξιολόγησης, παρουσιάζοντας έγκυρα και αξιόπιστα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται διεθνώς και έχουν μεταφραστεί, προσαρμοστεί και σταθμιστεί για τον ελληνικό πληθυσμό, καθώς και ποιοτικές, «ευέλικτες, ολιστικές και μη στατιστικές» μεθόδους που αναδεικνύουν τον ενεργό και δημιουργικό ρόλο του επαγγελματικού συμβούλου μέσα από την αφήγηση και την κατανόηση των προσωπικών ιστοριών ζωής.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει όχι μόνο έναν φόρο τιμής στη μνήμη της Δέσποινας Σιδηροπούλου-Δημακάκου, αλλά και μια υπενθύμιση της ζωντανής παρακαταθήκης της: ενός έργου που συνεχίζει να ζει μέσα από τους φοιτητές, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους που διαμόρφωσε, και που υπηρετεί μια Συμβουλευτική με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη φροντίδα και το νόημα.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό και θα διεξαχθεί στα ελληνικά.

Θα ακολουθήσει δεξίωση.