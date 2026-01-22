Ανησυχία Προέδρου του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας για τους ψεκασμούς στην Πάφο

Έντονη ανησυχία εκφράζει ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού, αναφορικά με τους εκτεταμένους ψεκασμούς που παρατηρούνται σε πεζοδρόμια και δρόμους της επαρχίας Πάφου.

Όπως σημειώνει σε γραπτή του ανακοίνωση, η χρήση χημικών ουσιών για την καταπολέμηση της βλάστησης αποτελεί μια «αφύσικη πρακτική», η οποία ρυπαίνει το έδαφος και τα υπόγεια νερά, αντί να προστατεύει τη δημόσια υγεία και τη βιοποικιλότητα.

Τονίζει ότι το πράσινο καταστρέφεται με χημικά μέσα, τη στιγμή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές λύσεις, όπως οι χορτοκοπτικές μηχανές.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι μαζί με τη βλάστηση χάνονται έντομα, μικρά ζώα και πολύτιμοι οργανισμοί που ζουν στο έδαφος, μια «αόρατη» αλλά ζωτικής σημασίας μορφή ζωής για τα οικοσυστήματα.

Ο κ. Κυριακού θέτει σειρά κρίσιμων ερωτημάτων για το ποιόςεγκρίνει τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται; Ποιος ελέγχει τι ακριβώς ψεκάζεται; και γιατί επιλέγουμε τη ρύπανση αντί της προστασίας;

«Σε μια εποχή έντονης οικολογικής κρίσης, τέτοιες πρακτικές είναι απαράδεκτες», καταλήγει, υπογραμμίζοντας ότι το πράσινο δεν είναι εχθρός είναι ζωή.