Προς υποβολή υποψηφιότητας ένταξης Κοιλάδων Ποταμών Ξερού και Διαρίζου στα Αποθέματα Βιόσφαιρας UNESCO

Υπογράφηκε πρόσφατα Σύμβαση για την ετοιμασία φακέλου για υποβολή υποψηφιότητας ένταξης των Κοιλάδων των Ποταμών Ξερού και Διαρίζου στα Αποθέματα Βιόσφαιρας της UNESCO. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Προστασίας των Ζώων, Αντωνίας Θεοδοσίου, η Σύμβαση υπογράφηκε, εκ μέρους της Αρμόδιας Αρχής (Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας), από τον Ανδρέα Γρηγορίου, Προϊστάμενο Διοίκησης της Προεδρίας της Δημοκρατίας και Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, και εκ μέρους του Αναδόχου από τον Νίκο Δρακωνάκη, Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλο της ΕΤΑΜ, Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται, αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η ετοιμασία του πλήρους φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξη των Κοιλάδων των Ποταμών Ξερού και Διαρίζου στο παγκόσμιο δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO. Η υπό ένταξη περιοχή καλύπτει συνολική έκταση περίπου 510 τετραγωνικών χιλιομέτρων και περιλαμβάνει 32 κοινότητες: Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων, Άγιος Γεώργιος Πάφου, Άγιος Ιωάννης Πάφου, Άγιος Νικόλαος Πάφου, Αμαργέτη, Αναρίτα, Αξύλου, Αρμίνου, Γαλαταριά, Ελεδιό, Κέδαρες, Κελοκέδαρα, Κιδάσι, Κοιλίνεια, Κούκλια Πάφου, Μαμώνια, Μανδριά Πάφου, Μέσανα, Νατά, Νικόκλεια, Πάνω Παναγιά, Πενταλιά, Πραιτώρι, Πραστιό Πάφου, Σαλαμιού, Στατός–Άγιος Φώτιος, Σταυροκόννου, Τραχυπέδουλα, Φασούλα Πάφου, Φιλούσα Κελοκεδάρων, Χολέτρια και Μυλικούρι, καθώς και τους εγκαταλελειμμένους Τ/Κ οικισμούς Βρέτσια, Μάρωνας, Σουσκιού και Φοίνικας, των οποίων τα διοικητικά όρια εφάπτονται ή γειτνιάζουν με τους ποταμούς Ξερό και Διαρίζο.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 18 μήνες και με την έναρξή του, θα εντατικοποιηθεί η συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες, ιδιωτικούς φορείς, επιστημονικούς οργανισμούς και τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο τη διαμόρφωση ενός φακέλου υποψηφιότητας που θα αποτυπώνει όχι μόνο τη βιολογική και οικολογική αξία της περιοχής, αλλά και τον ανθρώπινο χαρακτήρα, την ιστορία και τις προοπτικές τής περιοχής. Για την παρακολούθηση του έργου έχει συσταθεί καθοδηγητική επιτροπή, με το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων ως Συντονιστή, και τη συμμετοχή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» στην Κύπρο), της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου–Αφροδίτη, της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Πάφου, καθώς και εκπροσώπου των Κοινοτήτων του δυνητικού Αποθέματος Βιόσφαιρας.

Το εγχείρημα υποστηρίζεται, επίσης, από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους. "Η ετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα, που βασίζεται στη συλλογική ευθύνη της Πολιτείας και των τοπικών κοινωνιών να προστατεύσουν και να ενισχύσουν τη φύση, ως βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας. Η επιτυχής κατάληξη αυτής της προσπάθειας μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το μέλλον και για άλλες περιοχές της Κύπρου", σημειώνται. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για μια προσπάθεια ιστορικής σημασίας και μία από τις κύριες προτεραιότητες του Γραφείου της Επιτρόπου, η οποία ταυτόχρονα συνάδει και εκφράζει τους στόχους και το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

