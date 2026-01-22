Κούρδοι στην Κύπρο διαδήλωσαν κατά των επιθέσεων στη Ροζάβα

Με αίτημα τον τερματισμό των «γενοκτονιών επιθέσεων κατά της Ροζάβα» Κούρδοι που διαμένουν στην Κύπρο πραγματοποίησαν σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία προς το Σπίτι της Ευρώπης και τη Βουλή.

«Η ελεύθερη βούληση του κουρδικού λαού στοχοποιείται και η ίδια η ύπαρξή του επιχειρείται να εξαλειφθεί» αναφέρεται ανακοίνωση του PYD Κύπρου. Αντιπροσωπεία των Κούρδων επέδωσε σε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Σπίτι της Ευρώπης έκθεση κατάστασης για τους Κούρδους της Συρίας της οργάνωσης Κουρδικό Εθνικό Συμβούλιο με τίτλο «Σταματήστε τον πόλεμο εναντίον των Κούρδων» στο οποίο αναγράφεται «Σώστε τη Ροζάβα – Κουρδιστάν».

Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και όλη τη διεθνή κοινότητα να παρέμβουν ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των Κούρδων, κάνοντας λόγο για "εγκλήματα πολέμου" του τουρκικού κράτους και των συμμοριών του που πρέπει να δικαστούν. «Δεν πρέπει να επιτραπεί η ανασυγκρότηση του ISIS», σημειώνεται.

Από την Κύπρο, αναφέρεται στο κείμενο που επέδωσαν, «καλούμε όλους να σταθούν στο πλευρό της δίκαιης αντίστασης του κουρδικού λαού. Η σιωπή είναι συνενοχή».

Υποστηρίζουν ότι "η πολιτική απόφαση για αυτές τις γενοκτονικές επιθέσεις ελήφθη στο Παρίσι στις συναντήσεις με τον αλ Τζολάνι και ότι οι εκτελεστές στο πεδίο είναι οι συμμορίες που οργανώνονται από τον Ερντογάν και το τουρκικό κράτος. Μετά τις σφαγές κατά των Αλεβιτών, των Δρούζων και των χριστιανικών κοινοτήτων στη Συρία, τώρα στοχοποιείται ο κουρδικός λαός με τις ίδιες πολιτικές εξόντωσης".

Μία από τις πιο επικίνδυνες πτυχές αυτών των επιθέσεων είναι η απελευθέρωση των συμμοριών του ISIS που κρατούνταν στο στρατόπεδο Χολ, αναφέρεται, και σημειώνεται ότι με την αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων από την περιοχή, λόγω της σιωπής των διεθνών δυνάμεων, οι συμμορίες του Ερντογάν και του αλ Τζολάνι απελευθέρωσαν χιλιάδες κρατούμενους του ISIS.

Σήμερα, αναφέρεται, Κούρδοι «από το βόρειο, το νότιο και το ανατολικό Κουρδιστάν» κατευθύνονται στη Ροζάβα για να συμμετέχουν στην αντίσταση. «Πρόκειται για τη θέληση ενός λαού να υπερασπιστεί την ίδια του την ύπαρξη».

Στην έκθεση κατάστασης αναφέρεται ότι μετά την κατάληψη του φράγματος από ένοπλες παρατάξεις, διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην πόλη Κομπάνι, γεγονός που οδήγησε αμέσως στην αναστολή της παροχής νερού. Σήμερα, Πέμπτη, όλες οι υπηρεσίες διαδικτύου διακόπηκαν επίσης εντελώς.

Καταγγέλλουν ότι όλοι οι δρόμοι πρόσβασης στο Κομπάνι έχουν κλείσει, αφήνοντας την πόλη σε πλήρη απομόνωση, υπάρχει σε εξέλιξη συνεχής μεγάλης κλίμακας εκτοπισμός, οι άμαχοι αναγκάζονται να κοιμούνται σε δρόμους, σχολεία και τζαμιά, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις ψωμιού κι ανησυχίες για την ασφάλεια των κατοίκων.

Ζητείται άμεσο άνοιγμα ασφαλών ανθρωπιστικών διαδρόμων προς την πόλη Κομπάνι, απρόσκοπτη και άμεση πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων για την παροχή τροφίμων, νερού, ιατρικής βοήθειας και καταφυγίου έκτακτης ανάγκης, ταχεία αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού και των τηλεπικοινωνιών.

Οι διαμαρτυρόμενοι Κούρδοι κατευθύνθηκαν μετά το Σπίτι της Ερώπης στην Βουλή όπου αναμενόταν να επιδώσουν την έκθεση και τα αιτήματά τους στην Πρόεδρο του σώματος ή σε εκπρόσωπό της.

