Καθαρισμοί ανοιχτών χώρων στην Πάφο με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών και τον έλεγχο τρωκτικών

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την περίοδο πρόγραμμα καθαρισμού των ανοιχτών χώρων από τα αγριόχορτα στον Δήμο Πάφου, με βασικό στόχο την πρόληψη πυρκαγιών ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, αλλά και τον περιορισμό της ανάπτυξης τρωκτικών, σύμφωνα με δηλώσεις του προϊσταμένου του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Πάφου, Δρος Χρίστου Χρίστου και κληθείς να σχολιάσει την ανησυχία του ΠΠΟΧ.

Όπως ανέφερε, η Υπηρεσία Πρασίνου του Τμήματος προχωρεί συστηματικά στον καθαρισμό των ανοιχτών χώρων, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, αλλά και να αποφευχθεί η κάλυψη φωλιών που ενδέχεται να δημιουργούνται μέσα στα ψηλά αγριόχορτα, κυρίως από ποντίκια και άλλα τρωκτικά.

«Ο στόχος μας είναι διπλός, όπως εξήγησε χαρακτηριστικά , αφενός η πρόληψη των πυρκαγιών και αφετέρου ο έλεγχος των τρωκτικών». Ο κ. Χρίστου επεσήμανε ότι οι οδηγίες που έχουν δοθεί προβλέπουν τη χρήση μηχανικών μέσων για την αποψίλωση των αγριόχορτων.

Η χρήση ζιζανιοκτόνων περιορίζεται μόνο σε περιπτώσεις όπου τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των εργαζομένων, όπως σε απόκρημνες περιοχές ή σε σημεία όπου δεν είναι δυνατή η ασφαλής εργασία με μηχανικά μέσα.

Παράλληλα, όπως τόνισε, αποφεύγεται η χρήση ζιζανιοκτόνων σε περιοχές με τρεχούμενα νερά, προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε πιθανότητα διαρροής ουσιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την υδρόβια ζωή.

Καταληκτικά, ο Δρ. Χρίστος Χρίστου ανέφερε ότι δίνονται σαφείς οδηγίες για την αυστηρή τήρηση όσων αναγράφονται στις ετικέτες των ζιζανιοκτόνων, τόσο σε σχέση με τη δοσολογία ασφαλείας όσο και με τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.