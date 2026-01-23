Δήλωση στήριξης της Πολιτικής Κίνησης ΔΙΚΑΙΩΣΗ προς τον Τυχικό

Η Πολιτική Κίνηση ΔΙΚΑΙΩΣΗ δηλώνει δημόσια και ξεκάθαρα τη στήριξή της προς τον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό, τον οποίο αναγνωρίζει ως «τον κανονικό και άξιο ποιμενάρχη της Μητρόπολης Πάφου».

Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ τονίζει ότι ο αγώνας της για πίστη, πατρίδα και οικογένεια δεν περιορίζεται σε διακηρύξεις, αλλά αποτυπώνεται έμπρακτα, χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την αταλάντευτη προσήλωσή της στην Ορθόδοξη πίστη, επισημαίνοντας ότι φαινόμενα όπως ο οικουμενισμός έχουν παρεισφρήσει στον εκκλησιαστικό χώρο, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Όπως σημειώνεται, την κρίση για τα έργα και τις πρακτικές των υποστηρικτών του οικουμενισμού την αφήνει στην κρίση του Θεού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο πρόσωπο του Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, η Πολιτική Κίνηση ΔΙΚΑΙΩΣΗ βλέπει έναν αδικημένο πατέρα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, ο οποίος, παρά τις δοκιμασίες, συνεχίζει να σηκώνει τον δικό του Σταυρό με πίστη και αξιοπρέπεια.

Για τον λόγο αυτό, η ΔΙΚΑΙΩΣΗ προχωρά ως ελάχιστη πράξη έμπρακτης στήριξης στην ανάρτηση του συνθήματος «Για εμάς, Μητροπολίτης Πάφου είναι ο Τυχικός» και καλεί όσους συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις και συναισθήματα να το διαδώσουν μέσω του διαδικτύου.

Η Πολιτική Κίνηση ΔΙΚΑΙΩΣΗ δηλώνει ότι θα σταθεί στο πλευρό του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού τόσο με τον δημόσιο λόγο της όσο και με συγκεκριμένες δράσεις, μέχρι να επέλθει, όπως αναφέρει, η τελική του δικαίωση.