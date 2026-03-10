Παλαιχώρι: Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο - Τραυματίστηκαν μαθητές, στο σημείο ασθενοφόρο

Μη παραδοχή από τους 8 για τα έγγραφα των Φυλακών

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Στους δικηγόρους των κατηγορούμενων παραδόθηκαν όλα τα έγγραφα και τεκμήρια εκτός από τα διαβαθμισμένα και τα αρχιτεκτονικά σχέδια των Φυλακών τα οποία δεν φέρουν σήμανση διαβαθμισμένου εγγράφου.

Μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν για την υπόθεση με τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών απάντησαν και οι 8 κατηγορούμενοι κατά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία.

Μετά την απάντηση των κατηγορουμένων οι συνήγοροι υπεράσπισης (πλην του 5ου κατηγορούμενου) έθεσαν θέμα δίκαιης δίκης επικαλούμενοι παραβίαση του άρθρου 7 της ποινικής δικονομίας για την παράδοση του μαρτυρικού υλικού.

Η υπόθεση ορίστηκε για τις 26 Μαρτίου προκειμένου οι συνήγοροι υπεράσπισης να αγορεύσουν για το θέμα της δίκης 

