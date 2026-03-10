Ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο Πάφου λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή

Ακυρώσεις προγραμματισμένων πτήσεων καταγράφονται στο αεροδρόμιο Πάφου, ως αποτέλεσμα της τεταμένης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Hermes Airports, ακυρώθηκαν τρεις αναχωρήσεις και δύο προγραμματισμένες αφίξεις. Πιο αναλυτικά, ακυρώθηκαν δύο πτήσεις με προορισμό την Amman και μία προς τη Haifa.

Παράλληλα, ακυρώθηκαν και δύο προγραμματισμένες αφίξεις στο αεροδρόμιο Πάφου, μία από τη Χάιφα και μία από το Αμμάν.

Οι ακυρώσεις φαίνεται να συνδέονται με τις εξελίξεις και την αυξημένη αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τις αεροπορικές εταιρείες να προχωρούν σε τροποποιήσεις των προγραμμάτων τους για λόγους ασφάλειας και επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Οι επιβάτες που επηρεάζονται καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών και την επίσημη ενημέρωση της Hermes Airports για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα πτήσεων, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή.