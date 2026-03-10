Μάκης Κεραυνός στις Βρυξέλλες: Η ζωή κυλάει ομαλά στην Κύπρο

Ο υπουργός Οικονομικών και προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Οικονονομικών της ΕΕ (ECOFIN) Μάκης Κεραυνός προσερχόμενος στην συνεδρίαση του συμβουλίου έστειλε στο διεθνές ακροατήριο μήνυμα κανονικότητας στο νησί παρά το γεγονός ότι έχει εμπλακεί έμμεσα στο συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

"Η Κύπρος", είπε, "γεωγραφικά βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή όπου υπάρχουν ορισμένες εχθροπραξίες αυτή τη στιγμή, λόγω του πολέμου με το Ιράν. Έχουμε λάβει ορισμένα προληπτικά μέτρα. Η ζωή στην Κύπρο εξελίσσεται ομαλά και με ασφάλεια. Ο εναέριος χώρος είναι πάντα ανοιχτός και εκμεταλλεύομαι αυτή την ευκαιρία για να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες για την άμεση αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προστασία των πολιτών μας. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία".

Σε ότι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου το θέμα θα απασχολήσει τις εργασίες του ECOFIN, ζήτημα το οποίο συζητήθηκε και χθες στο Eurogroup χωρίς να ληφθούν αποφάσεις.

"Οι Υπουργοί θα συζητήσουν σήμερα την κατάσταση στη διεθνή οικονομία και στην ευρωπαϊκή οικονομία και πώς αυτή επηρεάζεται από όλες τις αρνητικές εξελίξεις", ανέφερε ο κ. Κεραυνός.