Μήνυμα στήριξης από Γερμανία προς Κύπρο - «Θα είμαστε παρόντες αν μας χρειαστείτε»

Τη διαβεβαίωση ότι «αν η Κύπρος πραγματικά μας χρειαστεί, θα είμαστε παρόντες» έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Johann Wadephul, μετά τη συνάντηση που είχε την Τρίτη στη Λευκωσία με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο.

Από την πλευρά του ο κ. Κόμπος υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στην αποκλιμάκωση μέσω της διπλωματίας και ότι η Κύπρος είναι «μέρος των απαντήσεων και όχι μέρος οποιουδήποτε προβλήματος».

Στις εισαγωγικές του δηλώσεις, στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι η κρίση είχε «άμεσο αντίκτυπο στην παγκόσμια σταθερότητα» και εξέφρασε ανησυχίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τομείς που περιλαμβάνουν τις τιμές της ενέργειας, τη ναυσιπλοΐα και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Είπε ότι η Ευρώπη «πρέπει να έχει ενεργό ρόλο για την προώθηση της αποκλιμάκωσης μέσω της διπλωματίας», προσθέτοντας ότι η ΕΕ είχε τηρήσει ενιαία στάση και είχε καταδικάσει «τις αδικαιολόγητες και αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον των εταίρων μας στον Κόλπο».

Υπογράμμισε επίσης ότι η Κύπρος είχε κάθε λόγο να εκφράζεται, τόσο λόγω της γεωγραφικής της θέσης όσο και επειδή ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. «Το προφίλ της Κύπρου δεν έχει καμία σχέση με στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον οποιουδήποτε», είπε, προσθέτοντας ότι «η Κύπρος έχει να κάνει με την ειρήνη, με ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, με τη διευκόλυνση».

Ο κ. Κόμπος ευχαρίστησε τις χώρες που ανταποκρίθηκαν τις τελευταίες ημέρες στις ανάγκες της Κύπρου, στηρίζοντας τις αμυντικές της δυνατότητες, λέγοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εκτιμά όσους «ανταποκρίθηκαν γρήγορα με απτή έκφραση στήριξης» καθώς και εκείνους «που είναι πρόθυμοι να κάνουν περισσότερα».

Ανέφερε ότι ύψιστη προτεραιότητα παρέμενε ο επαναπατρισμός Κυπρίων πολιτών που είχαν εγκλωβιστεί σε ζώνες κινδύνου, σημειώνοντας ότι πέραν του 99% των Κυπρίων πολιτών και κατοίκων είχαν ήδη επιστρέψει στην πατρίδα και ότι η επιχείρηση ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες.

Πρόσθεσε ότι 35 Γερμανοί υπήκοοι ήταν μεταξύ όσων απομακρύνθηκαν μέσω Κύπρου και είπε ότι η Δημοκρατία είχε επίσης ενεργοποιήσει σχέδια διευκόλυνσης εκκενώσεων για υπηκόους τρίτων χωρών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου δήλωσε ότι οι διμερείς σχέσεις με τη Γερμανία είναι πολύ σταθερές, με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης σε τομείς όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση και τα ναυτιλιακά.

Αναφερόμενος στην Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ, είπε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις είχαν επιβεβαιώσει την ανάγκη η Ένωση να εστιάσει στην περιοχή όχι μόνο σε περιόδους κρίσης αλλά και ως «περιοχή ευκαιριών». Είπε επίσης ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε πλήρη ευθυγράμμιση ως προς τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο κ. Wadephul είπε ότι η Κύπρος βίωσε «μια πρωτοφανής κατάσταση» και αναφέρθηκε στην πρόσφατη ιρανική επίθεση με drone εναντίον βρετανικής στρατιωτικής βάσης ως ένδειξη ότι «η απειλή από το καθεστώς στην Τεχεράνη είναι πραγματική, επίσης στην Ευρώπη».

«Εκφράζω τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μου για την ψύχραιμη και μετρημένη αντίδραση της Κύπρου. Και θέλω να πω ξεκάθαρα ότι έχετε την πλήρη αλληλεγγύη μας», είπε.

Χαρακτήρισε την Κύπρο «στενό και σημαντικό εταίρο της Γερμανίας» και είπε ότι η Κύπρος επέδειξε υπευθυνότητα σε μια δύσκολη περίοδο ενώ ασκούσε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Χαιρέτισε επίσης τη στήριξη που είχαν ήδη προσφέρει οι Ευρωπαίοι εταίροι, λέγοντας ότι «η κατανομή των βαρών είναι κρίσιμη» και ότι «η ασφάλεια πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως κοινή ευθύνη όλων μας».

Ο κ. Wadephul είπε ότι η Ευρώπη βρισκόταν αντιμέτωπη με δύο πολέμους στην πόρτα της. Ενώ η κρίση στη Μέση Ανατολή γινόταν ιδιαίτερα αισθητή στην Κύπρο, είπε ότι «ο πόλεμος στην Ουκρανία και η απειλή που συνιστά η Ρωσία δεν πρέπει να επισκιαστούν», προσθέτοντας ότι «η Ρωσία παραμένει η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλειά μας».

Την ίδια ώρα, τόνισε την ετοιμότητα της Γερμανίας να σταθεί στο πλευρό της Κύπρου εάν αυτό καταστεί αναγκαίο. Χαρακτήρισε την Κύπρο «σημαντική γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή» και την ευχαρίστησε που εξακολουθεί να προσφέρεται ως κόμβος για εκκενώσεις όταν αυτό χρειάζεται.

Ερωτηθείς τι ανέμενε η Κύπρος από τη Γερμανία μετά το πρόσφατο περιστατικό με το drone και εν μέσω της στήριξης που είχαν ήδη αποστείλει άλλοι εταίροι, ο κ. Κόμπος είπε ότι η Κύπρος είχε ενεργήσει προληπτικά, ενισχύοντας τις αμυντικές της δυνατότητες σύμφωνα με τις εισηγήσεις των ειδικών.

«Έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε το σχέδιο που έχουν εισηγηθεί οι ειδικοί μας. Ως εκ τούτου, έχουμε αυτή τη στιγμή τα μέσα στη θέση ακριβώς όπου είχαμε προβλέψει ότι θα χρειάζονταν», είπε.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι η αλληλεγγύη θα μπορούσε να λάβει διαφορετικές μορφές και είπε ότι αυτό είχε συζητηθεί με τον κ. Wadephul. «Μπορούμε να προχωρήσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους να εκφράσουμε με πιο απτό και ξεκάθαρο τρόπο ποια είναι η πρόθεση, η γνήσια πρόθεση, στην πραγματικότητα», είπε.

Ο κ. Κόμπος είπε ότι η ίδια η παρουσία του κ. Wadephul στη Λευκωσία έστελνε ισχυρό μήνυμα. «Είμαι ευγνώμων και εκτιμώ το γεγονός ότι ο Υπουργός είναι εδώ σήμερα. Νομίζω ότι αυτό στέλνει το σωστό μήνυμα», είπε.

Επιδιώκοντας να καθησυχάσει το κοινό, πρόσθεσε ότι «δεν είναι εμπόλεμη ζώνη», παρότι η Κύπρος οφείλει να συνεχίσει να λαμβάνει προστατευτικά μέτρα για τον λαό της, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Είπε ότι η χώρα είχε εξασφαλίσει τη στήριξη που χρειαζόταν βάσει των εισηγήσεων των ειδικών, ενώ οι συζητήσεις με εταίρους συνεχίζονταν.

Αναφέρθηκε επίσης στη δέσμευση του ίδιου του κ. Wadephul, λέγοντας ότι «σε περίπτωση που η Κύπρος πράγματι χρειάζεται κάτι συγκεκριμένο και ανησυχεί για την ασφάλειά της, η Γερμανία θα είναι εδώ. Αυτό στέλνει πολύ ξεκάθαρα το σωστό πολιτικό μήνυμα».

Ερωτηθείς κατά πόσον υπήρχαν πληροφορίες που να υποδείκνυαν ευρύτερη απειλή για την Ευρώπη ή για ευρωπαϊκά συμφέροντα στο εξωτερικό, ο κ. Wadephul είπε ότι δεν είχε καμία πληροφορία που να υποδηλώνει άμεση απειλή πέραν όσων ήταν ήδη δημοσίως γνωστά.

«Δεν έχω οποιεσδήποτε πληροφορίες από υπηρεσίες πληροφοριών που να δείχνουν ότι υπάρχει πραγματική ή άμεση απειλή πέραν όσων γνωρίζει ο καθένας», είπε, σημειώνοντας πάντως ότι οι εξελίξεις στον Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή παραμένουν απρόβλεπτες.

Τοποθέτησε τις ανησυχίες της Κύπρου για την ασφάλεια μέσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφάλειας, παραπέμποντας στις δεσμεύσεις της Γερμανίας στον Βόρειο Ατλαντικό και στις περιοχές της Βαλτικής. Τόνισε όμως ότι το Βερολίνο δεν αγνοούσε όσα συνέβαιναν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Χαρακτήρισε ως «ρεαλιστική λύση και ρεαλιστικό βήμα» την παρουσία μεσογειακών εταίρων της ΕΕ, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, στην περιοχή, και είπε ότι η Γερμανία θα ήταν έτοιμη να προσθέσει στρατιωτικές δυνατότητες εάν προκύψει συγκεκριμένη ανάγκη.

«Έτσι, αν υπήρχε οποιαδήποτε ανάγκη ασφάλειας ώστε η Γερμανία να προσθέσει εδώ στρατιωτικές δυνατότητες, τότε φυσικά είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε», είπε, προσθέτοντας ότι προς το παρόν δεν βλέπει τέτοια αναγκαιότητα.

Ο κ. Wadephul χρησιμοποίησε επίσης την ευκαιρία για να υπογραμμίσει τη δέσμευση της Γερμανίας στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ. «Γνωρίζουμε τι σημαίνει για εμάς το Άρθρο 42», είπε. «Αυτό δεν είναι απλώς κάτι που είναι γραμμένο νομικά· είμαστε έτοιμοι να το στηρίξουμε».

Αναφερόμενος στον οικονομικό αντίκτυπο της σύγκρουσης, ο κ. Κόμπος είπε ότι όλες οι πλευρές μπορούν να συμφωνήσουν πως ο πόλεμος «πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν» για πολλούς λόγους, περιλαμβανομένων των οικονομικών συνεπειών.

Είπε ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για διπλωματικό διάλογο όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια, οι θαλάσσιοι διάδρομοι και το εμπόριο είναι όλα αλληλένδετα με τις εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή.

«Πρόκειται για μια σύνθετη κατάσταση και όλα είναι αλληλένδετα», είπε. «Όσο πιο σύντομα καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όσο πιο σύντομα τελειώσει ο πόλεμος, τόσο το καλύτερο για όλους» συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για ενδεχόμενη επέκταση της γερμανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή, ο κ. Wadephul ευχαρίστησε την Κύπρο για τη φιλοξενία γερμανικών ναυτικών σκαφών όλα αυτά τα χρόνια και επαίνεσε τη στήριξη που επιδείχθηκε προς το γερμανικό προσωπικό.

Επανέλαβε ότι η Γερμανία θα ήταν έτοιμη να εμπλακεί εάν η Κύπρος το ζητούσε και υπήρχε πραγματική ανάγκη, αλλά είπε ότι προς το παρόν το Βερολίνο θεωρεί πως η υφιστάμενη εμπλοκή άλλων Ευρωπαίων μεσογειακών εταίρων ήταν εκείνη που χρειαζόταν «για να διασφαλιστεί η κατάσταση εδώ στην Κύπρο και σε άλλες χώρες».

Πηγή: ΚΥΠΕ