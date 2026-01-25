Νέα βίντεο από τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ από την ΙCE - Δεν κρατούσε όπλο, καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί Τραμπ

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή των θανάσιμων πυροβολισμών του 37χρονου Αμερικανού Άλεξ Τζέφρι Πρέτι από πράκτορες της Υπηρεσίας Ασφάλειας Εσωτερικών Συνόρων (ICE) στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων και διαδηλώσεων στην πόλη.

Προσπάθησε να προστατεύσει μια γυναίκα

BREAKING: a 3rd angle of the shooting in Minneapolis has been released. It looks as though the protestor gets maced at attempts to reach for his gun when chaos ensues. pic.twitter.com/UxYfntqve0 — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) January 24, 2026

Σύμφωνα με τα βίντεο, ο Πρέτι επιχειρούσε να προστατεύσει μια γυναίκα που σπρώχθηκε βίαια στο έδαφος από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Κατά την προσπάθειά του να την υπερασπιστεί, δέχτηκε σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια επίθεση από πολλούς πράκτορες, εκ των οποίων κάποιοι φορούσαν πολιτικά ρούχα. Ένας από αυτούς φαίνεται να αφοπλίζει τον Πρέτι και ακολουθούν πυροβολισμο

Η υπηρεσία ICE δήλωσε ότι άνοιξε πυρ επειδή ο άνδρας πλησίασε με όπλο και αντιστάθηκε, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «αμυντικές βολές». Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο Πρέτι ήταν κάτοχος νόμιμης άδειας οπλοκατοχής και δεν είχε σημαντικό ποινικό ιστορικό.

Οι γονείς του 37χρονου επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τον Άλεξ Πρέτι, νοσοκόμο σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με καταγγελίες, έξι πράκτορες με καλυμμένα χαρακτηριστικά τον ξυλοκόπησαν πριν πυροβολήσουν και τον αφήσουν νεκρό στον δρόμο.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ υποστήριξε ότι οι πράκτορες ενήργησαν «αμυντικά», ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τις τοπικές Αρχές και στελέχη των Δημοκρατικών ότι «υποκινούν εξεγέρσεις». Αντίθετα, ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ χαρακτήρισε τις δηλώσεις των ομοσπονδιακών «ανοησίες» και «ψεύδη».

Η Εθνοφρουρά της Μινεσότα τέθηκε σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η κοινωνική ένταση κλιμακώνεται μετά το περιστατικό, που χαρακτηρίζεται «δεύτερη εν ψυχρώ εκτέλεση» σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, μετά τον πυροβολισμό της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE.

Βίντεο που κυκλοφορούν αμφισβητούν τους ισχυρισμούς για ημιαυτόματο όπλο, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας αναφέρει ότι ο Πρέτι είχε ποινικό μητρώο για παραβάσεις όπως ενδοοικογενειακή βία, διατάραξη τάξης και οδήγηση χωρίς δίπλωμα. Οι Αρχές τονίζουν ότι όσοι «παρακωλύουν και επιτίθενται» στους αστυνομικούς παραμένουν υπόλογοι σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Μινεάπολη - Διαδηλώσεις

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ εξέφρασε στήριξη στην ICE, ενώ το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ κλιμακώνεται: οι Ρεπουμπλικανοί ζητούν ακρόαση στο Κογκρέσο για την εμπλοκή της υπηρεσίας, ενώ οι Δημοκρατικοί προειδοποιούν για μπλοκάρισμα του νομοσχεδίου δαπανών που περιλαμβάνει χρηματοδότηση της Εσωτερικής Ασφάλειας. Ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγωδία που θα μπορούσε να αποφευχθεί» και «αποτέλεσμα πλήρους αποτυχίας των τοπικών αξιωματούχων».

«Αηδιαστικά ψέμματα»

Οι γονείς του Άλεξ Πρέτι έκανα λόγο για «αηδιαστικά ψέματα» της κυβέρνησης Τραμπ για τον γιο τους και απέρριψαν κατηγορηματικά την εκδοχή της για το επεισόδιο.

«Φαίνεται ξεκάθαρα πως ο Άλεξ δεν κρατάει όπλο όταν δέχεται επίθεση από τους δολοφονικούς και άνανδρους τραμπούκους της ICE (σ.σ. της αστυνομίας μετανάστευσης) του Τραμπ. Έχει το τηλέφωνό του στο δεξί χέρι και το αριστερό χέρι είναι υψωμένο πάνω από το κεφάλι του καθώς προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα που πράκτορες της ICE είχαν σπρώξει στο έδαφος και της έριχναν σπρέι πιπεριού», ανέφεραν ο Μάικλ και η Σούζαν Πρέτι στο CNN.Τα αηδιαστικά ψέματα που ειπώθηκαν για τον γιο μας από την κυβέρνηση είναι κατακριτέα και σιχαμερά», ανέφεραν οι γονείς του Άλεξ Πρέτι, που δήλωσαν πως είναι «συντετριμμένοι αλλά και πολύ οργισμένοι».

«Ο Άλεξ ήταν ένας καλόκαρδος άνθρωπος που νοιαζόταν πολύ για την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και τους αμερικανούς βετεράνους τους οποίους φρόντιζε ως νοσηλευτής ΜΕΘ στο νοσοκομείο βετεράνων της Μινεάπολης», δήλωσαν. «Ο Άλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς, δεν θα είναι μαζί μας για να διαπιστώσουμε τον αντίκτυπο του. Δεν χρησιμοποιούμε τον χαρακτηρισμό “ήρωας” ελαφρά τη καρδία. Ωστόσο, η τελευταία του σκέψη και πράξη ήταν να προστατεύσει μια γυναίκα», ανέφεραν στο CNN.

Καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί Τραμπ

Βίντεο που καταγράφηκαν από μάρτυρες την ώρα της θανατηφόρας επέμβασης ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη το Σάββατο 24 Ιανουαρίου δείχνουν ότι ο 37χρονος νοσοκόμος Άλεξ Πρέτι κρατούσε ένα κινητό τηλέφωνο και όχι όπλο, όταν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε. Τα νέα πλάνα έρχονται σε αντίθεση με τις αρχικές δηλώσεις ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο Πρέτι απείλησε να «σφαγιάσει» αστυνομικούς.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δημοσίευσε αμέσως μετά τη δολοφονία μια φωτογραφία ενός πιστολιού, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «το όπλο του δράστη». Η γραμματέας του DHS, Κρίστι Νόεμ, ανέφερε ότι ο Πρέτι «πλησίασε τους αστυνομικούς με ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών», χωρίς όμως να επιβεβαιώσει αν έβγαλε ποτέ το όπλο.

Ο Γκρεγκ Μποβίνο, ανώτερος διοικητής συνοριακής περιπολίας, δήλωσε επίσης ότι ο Πρέτι πλησίασε τους πράκτορες με όπλο, προσθέτοντας ότι ένας από τους αστυνομικούς πυροβόλησε «αμυντικά». Σύμφωνα με τα βίντεο που ανέλυσε ο Guardian, η εκδοχή αυτή δεν επιβεβαιώνεται.

Στα πλάνα που κατέγραψε ένας κάτοικος της Μινεάπολης, ο Πρέτι φαίνεται να στέκεται στον δρόμο κρατώντας ψηλά το τηλέφωνό του, ενώ ένας αστυνομικός προσπαθεί να τον σπρώξει πίσω. Ο Πρέτι υποχώρησε αλλά συνέχισε να καταγράφει τη σκηνή. Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης, ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

Ένα άλλο βίντεο υψηλής ανάλυσης, που δημοσιεύτηκε από το Minnesota Public Radio, δείχνει τον Πρέτι να παρεμβαίνει για να προστατεύσει έναν άλλον παρατηρητή που είχε σπρωχτεί στο έδαφος από έναν ομοσπονδιακό πράκτορα. Ο Πρέτι δέχθηκε ψεκασμό με χημικό παράγοντα και στη συνέχεια περικυκλώθηκε και χτυπήθηκε από επτά πράκτορες, σύμφωνα με μάρτυρες. Λίγο μετά, ένας από τους πράκτορες πυροβόλησε από κοντινή απόσταση, ενώ άλλοι ακούστηκαν να στρέφουν τα όπλα τους προς τον Πρέτι, πριν ακολουθήσουν πολλαπλοί πυροβολισμοί.

Πηγή: Ethnos.gr