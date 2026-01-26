Με κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ τη Δευτέρα

Κέρδη κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στη συνεδρία της Δευτέρας. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 294,72 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 1,05%.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 175,28 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,61%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 1.713.094,11 ευρώ.

Στους επιμέρους δείκτες, κέρδη παρουσίασαν η Κύρια Αγορά με άνοδο 1,38% και οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,32%. Αντίθετα, απώλειες σημείωσαν η Εναλλακτική Αγορά με πτώση 0,44% και τα Ξενοδοχεία με απώλειες 1,20%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών 1.540.432,16 ευρώ (τιμή κλεισίματος €8,96 – άνοδος 3,23%). Ακολούθησαν η Logicom με όγκο 28.480,96 ευρώ (τιμή κλεισίματος €3,56 – πτώση 1,11%), η Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 27.292,90 ευρώ (τιμή κλεισίματος €1,555 – άνοδος 0,32%), η Atlantic Insurance με όγκο 27.009,62 ευρώ (τιμή κλεισίματος €2,42 – πτώση 0,82%) και η Τσιμεντοποιία Βασιλικού με όγκο 25.260,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος €4,80 – πτώση 2,44%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, έντεκα κινήθηκαν ανοδικά, έξι πτωτικά και τέσσερις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 239.

Εξάλλου, το ΧΑΚ ανακοίνωσε την εισαγωγή επιπρόσθετων μετοχών της εισηγμένης εταιρείας «Yoda Plc» στη ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ ονομαστικής αξίας €0,50 οι οποίες παραχωρήθηκαν με τιμή διάθεσης €1,00 σε υφιστάμενους μέτοχους της εταιρείας που επέλεξαν να λάβουν το μέρισμα σε μορφή μετοχών.

Οι μετοχές εισάγονται ταυτόχρονα και στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο του ΧΑΚ, σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 2.267.476.419. Η διαπραγμάτευση των μετοχών θα αρχίσει την Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ