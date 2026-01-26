Οδηγοί ταξί: Αναβλήθηκε η αυριανή προγραμματισμένη απεργία

Βιολάντα: Πάνω από 1.000 βαθμοί Κελσίου στο εργοστάσιο εξαιτίας της φωτιάς - Εξακολουθεί να καίει, τι εξετάζεται (φωτός, βίντεο)

Η απόφαση λήφθηκε κατόπιν της σημερινής συνάντησης με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, αλλά και λόγω των επικείμενων συναντήσεων με τον νέο Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, καθώς και με την Αρχή Αδειών.

Την αναβολή της προγραμματισμένης για την Τρίτη απεργίας των μελών της ανακοίνωσε η Παγκύπρια Συντεχνία Αστικών Ταξί (ΠΟΑΤ), ενόψει των επαφών με αρμόδιους φορείς.

Η ΠΟΑΤ αναφέρει πως η ενέργεια αυτή αποτελεί ένδειξη καλής θέλησης μέχρι την ολοκλήρωση του διαλόγου. Με το πέρας των συναντήσεων, αναμένεται να συγκληθεί συνεδρίαση για την αξιολόγηση των δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων.

