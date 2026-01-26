Οδηγοί ταξί: Αναβλήθηκε η αυριανή προγραμματισμένη απεργία

Την αναβολή της προγραμματισμένης για την Τρίτη απεργίας των μελών της ανακοίνωσε η Παγκύπρια Συντεχνία Αστικών Ταξί (ΠΟΑΤ), ενόψει των επαφών με αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της συντεχνίας, η απόφαση λήφθηκε κατόπιν της σημερινής συνάντησης με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, αλλά και λόγω των επικείμενων συναντήσεων με τον νέο Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, καθώς και με την Αρχή Αδειών.

Η ΠΟΑΤ αναφέρει πως η ενέργεια αυτή αποτελεί ένδειξη καλής θέλησης μέχρι την ολοκλήρωση του διαλόγου. Με το πέρας των συναντήσεων, αναμένεται να συγκληθεί συνεδρίαση για την αξιολόγηση των δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων.