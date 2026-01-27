Στη Λαμία η Πρέσβειρα Πολιτισμού και κάτοχος Ρεκόρ Γκίνες Εβίτα Κωνσταντίνου

Τη φθιωτική πρωτεύουσα επισκέφθηκε πρόσφατα η λεμεσιανή εκπαιδευτικός και συγγραφέας, Πρέσβειρα Πολιτισμού και κάτοχος του Ρεκόρ Γκίνες 2024 για τη μεγαλύτερη αλυσίδα λούτρινων παιχνιδιών στον κόσμο, κα. Εβίτα Κωνσταντίνου.

Η κα. Κωνσταντίνου βρέθηκε στη Λαμία ως καλεσμένη τεσσάρων σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, καθώς και της Αντιπροέδρου του Ομίλου Φθιωτών Λογοτεχνών & Συγγραφέων, κας Βασιλικής Νικοπούλου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με μαθητές και εκπαιδευτικούς και να μιλήσει για τη δύναμη της παιδικής λογοτεχνίας και τα μηνύματα που αυτή μεταφέρει.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο παραμύθι της «ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙ», το οποίο κυκλοφορεί πλέον σε Β’ έκδοση και πραγματεύεται, μέσα από τους συμβολισμούς του, ζητήματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, αποδοχής και κοινωνικής ευθύνης.

Η συγγραφέας ανέλυσε τα σύμβολα του έργου της και τον τρόπο με τον οποίο το παραμύθι λειτουργεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο για μικρούς και μεγάλους.

Παράλληλα, η κα. Κωνσταντίνου μοιράστηκε το χρονικό της κατάκτησης του Ρεκόρ Γκίνες 2024, παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία που οδήγησε στη δημιουργία της μεγαλύτερης αλυσίδας λούτρινων παιχνιδιών παγκοσμίως, αποτελούμενης από 17.815 λούτρινα παιχνίδια.

Μια δράση με έντονο κοινωνικό και συμβολικό χαρακτήρα, που απέδειξε πως η συλλογική προσπάθεια μπορεί να μετατραπεί σε παγκόσμιο μήνυμα αγάπης και προσφοράς. Η επίσκεψη άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, ενισχύοντας τη σύνδεση πολιτισμού, εκπαίδευσης και κοινωνικής προσφοράς, με τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά και με ενθουσιασμό στις δράσεις και τις συζητήσεις.