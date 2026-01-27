Πράκτορες της ICE θα βρεθούν στην Ιταλία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: «Δεν είναι καλοδεχούμενοι» λέει ο δήμαρχος Μιλάνου

Πράκτορες της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομικής δύναμης επιβολής Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE) θα μεταβούν σε αποστολή στην Ιταλία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς (6-22 Φεβρουαρίου), δήλωσε εκπρόσωπος της ICE.

«Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας (HSI) της ICE θα στηρίξει την Υπηρεσία Διπλωματικής Ασφαλείας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς και την φιλοξενούσα χώρα για να αποτιμήσει και να αμβλύνει τους κινδύνους που συνδέονται με τις διασυνοριακές εγκληματικές οργανώσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ICE.

«Φυσικά, η ICE δεν διεξάγει επιχειρήσεις για την μετανάστευση στο εξωτερικό», διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της. Και «όλες οι επιχειρήσεις ασφαλείας παραμένουν υπό την εξουσία της Ιταλίας».

«Δεν είναι καλοδεχούμενοι», λέει ο δήμαρχος του Μιλάνου

«Οι πράκτορες της ICE δεν είναι καλοδεχούμενοι στο Μιλάνο», δήλωσε ο δήμαρχος της οικονομικής πρωτεύουσας της Ιταλίας.

«Είναι σαφές ότι δεν είναι καλοδεχούμενοι στο Μιλάνο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL 102.5 ο Τζουζέπε Σάλα προσθέτοντας ότι η παρουσία κατά την διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αυτής της «πολιτοφυλακής που σκοτώνει» και «μπαίνει στα σπίτια των ανθρώπων έχοντας χορηγήσει στον εαυτό της την άδεια» είναι πρόβλημα.

Πολεμική, ασάφεια και υπεκφυγές

Η εν δυνάμει παρουσία μελών της ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες έχει προκαλέσει πολεμική στην Ιταλία μετά και τις δολοφονίες δύο Αμερικανών πολιτών στην Μινεάπολη.

Οι ιταλικές αρχές αρχικά αρνήθηκαν την παρουσία πρακτόρων της ICE, αλλά στην συνέχεια επιχείρησαν να υποβαθμίσουν τον ρόλο τους με τον ισχυρισμό ότι θα ασχοληθούν με την προστασία της ασφάλειας της αμερικανικής ομάδας.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο θα παρευρεθούν στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών στις 6 Φεβρουαρίου.

Χθες, ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας Ματέο Πιαντεντόζι τόνισε ότι «η ICE καθαυτή δεν θα διεξαγάγει επιχειρήσεις στην Ιταλία, διότι η διαχείριση της δημόσιας τάξης, της μετανάστευσης και της ασφάλειας ανήκει στις δικές μας αστυνομικές δυνάμεις».

«Αν ποτέ, υποθετικά, φθάσουν μεμονωμένες μονάδες που ανήκουν σε αμερικανικούς οργανισμούς ασφαλείας, σε κάθε περίπτωση θα αναπτυχθούν κατά λειτουργικό και όχι επιχειρησιακό τρόπο», δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο περιφερειάρχης της Λομβαρδίας η οποία υποδέχεται μέρος των αγώνων, δήλωσε επίσης χθες, Δευτέρα, ότι η ανάμειξή τους θα περιορισθεί στην επιτήρηση του Βανς και του Ρούμπιο. «Θα έχουν μόνο αμυντικό ρόλο, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι τίποτε δεν θα συμβεί», δήλωσε ο Ατίλιο Φοντάνα στους δημοσιογράφους.

Ομως το επιτελείο του δημοσίευσε στην συνέχεια ανακοίνωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με την παρουσία της ICE στην Ιταλία και δικαιολογεί τον περιφερειάρχη με την εξήγηση ότι δεν απαντούσε παρά σε «υποθετικές» ερωτήσεις.

Πηγές της ιταλικής αστυνομίας δήλωσαν ότι «μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν υπογεγραμμένες συμφωνίες συνεργασίας για τους Ολυμπιακούς». «Τις δραστηριότητες προστασίας της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας στην Ιταλία διαχειρίζονται, χωρίς την δυνατότητα εξαιρέσεων, το υπουργείο Εσωτερικών και τα περιφερειακά του όργανα: οι περιφέρειες και το αρχηγείο της αστυνομίας... Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται ότι πράκτορες της ICE των ΗΠΑ έρχονται μαζί με την αμερικανική αποστολή συνοδεύοντάς την». Ωστόσο στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η σύνθεση της ομάδας ασφαλείας των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί στις ιταλικές Αρχές.