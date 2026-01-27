Ο νομικός Σίμος Αγγελίδης σχολιάζει την υπόθεση Φαίδωνα – Η ένδειξη «VIP» και η απουσία καταγγελίας από φερόμενο θύμα

Ανοικτά θεσμικά και νομικά ζητήματα γύρω από τον τρόπο χειρισμού υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας έθεσε ο νομικός Σίμος Αγγελίδης, με αφορμή την υπόθεση του φερόμενου ξυλοδαρμού της συζύγου του δημάρχου Πάφου.

Μιλώντας στην εκπομπή του Σίγμα, «Πρωτοσέλιδο», ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι η συζήτηση οφείλει να γίνεται τόσο σε γενικό θεσμικό επίπεδο όσο και ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς φαίνεται να υπάρχουν χειρισμοί που χρειάζονται διερεύνηση. Σημείωσε ότι κυκλοφορούν έγγραφα, η γνησιότητα των οποίων δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, κάτι που θα κριθεί μέσα από την αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας.

Κομβικό σημείο, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία από το φερόμενο θύμα. Αυτό, όπως εξήγησε, δυσκολεύει τη διαδικασία, χωρίς να την ακυρώνει, εφόσον τα έγγραφα κριθούν αξιόπιστα και υπάρξει επιπλέον μαρτυρία που θα μπορέσει να «κλειδώσει» η Αστυνομία.

Αναφορά έκανε και στους γιατρούς που φέρονται να εξέτασαν περισσότερα από ένα περιστατικά, υπογραμμίζοντας ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν τα σχετικά στοιχεία, μπορούν να καταθέσουν τι ακριβώς δηλώθηκε κατά την προσέλευση στο νοσοκομείο. Έθεσε, μάλιστα, το ζήτημα κατά πόσο, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων περιστατικών, υπήρχε υποχρέωση να αξιολογηθεί αυξημένος κίνδυνος και να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές.

Σε ό,τι αφορά τα πρωτόκολλα, διευκρίνισε ότι για ανήλικους η ενημέρωση της Αστυνομίας είναι υποχρεωτική, ενώ για ενήλικες εφαρμόζεται αξιολόγηση επικινδυνότητας, ανάλογα με τη σοβαρότητα και την επαναληψιμότητα της βίας. Τόνισε, παράλληλα, ότι το κράτος οφείλει να έχει εκπαιδεύσει επαρκώς αστυνομικούς, υγειονομικό προσωπικό και κοινωνικές υπηρεσίες.

Σχολιάζοντας την ένδειξη «VIP» (σ.σ Very Important Person), που φέρεται να υπάρχει σε νοσοκομειακά έγγραφα, ο κ. Αγγελίδης είπε ότι ενδεχομένως να παραπέμπει σε πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο ή σε άτομο συνδεδεμένο με τέτοιο πρόσωπο. Ωστόσο, σημείωσε, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το κίνητρο της καταγραφής, καθώς μόνο «εκείνος που το έγραψε μπορεί να εξηγήσει τον λόγο καταγραφής.». Όπως είπε, αυτό θα μπορούσε είτε να αφορά πιο ευαίσθητη διαχείριση είτε αυξημένη προσοχή.

Ο κ. Αγγελίδης επεσήμανε επίσης ότι τέτοιες υποθέσεις πρέπει να παρακολουθούνται και από τη Νομική Υπηρεσία, ώστε να διασφαλίζεται θεσμικός έλεγχος και να εξετάζεται αν προκύπτουν πειθαρχικές ή άλλες ευθύνες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη το κράτος να εμπνέει εμπιστοσύνη στα θύματα, παρέχοντας ουσιαστική προστασία και στήριξη, ώστε να μπορούν να μιλήσουν χωρίς φόβο. Όπως είπε, απαιτείται ένα ισχυρό πλαίσιο νομικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, για να αποφεύγεται η περαιτέρω ή δευτερογενής θυματοποίηση.