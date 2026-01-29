Συνάντηση εκπροσώπων των Δήμων Πόλης Χρυσοχούς και Ακάμα με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς και ο Δήμος Ακάμα προχωρούν από κοινού στον σχεδιασμό ενός σύγχρονου και καινοτόμου τουριστικού προϊόντος για τη δυτική Κύπρο.

Η ευρύτερη περιοχή μελετάται ως ενιαία τουριστική ενότητα, υπό την ονομασία «The West Land of Cyprus».

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Νικόδημο Δαμιανού, κατά την οποία παρουσιάστηκε το όραμα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού τουριστικού οικοσυστήματος. Το οικοσύστημα αυτό θα αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τη βελτίωση και ουσιαστική αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών στην περιοχή.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, κ. Γιώτης Παπαχριστοφή, ο Δήμαρχος Ακάμα, κ. Μαρίνος Λάμπρου, ο Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Ακάμα, κ. Ξένιος Ξενοφώντος, ο Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, κ. Χρύσανθος Παφίτης, καθώς και η Δημοτική Γραμματέας του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, κ. Δόξα Οικονομίδου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε ότι η πρωτοβουλία δεν αφορά τη δημιουργία μιας απλής ιστοσελίδας ή εφαρμογής προβολής, αλλά τη διαμόρφωση ενός δυναμικού και εξελίξιμου ψηφιακού οικοσυστήματος.

Το οικοσύστημα αυτό θα αξιοποιεί δεδομένα, θα ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες και θα προσφέρει έξυπνες, προσωποποιημένες εμπειρίες στους επισκέπτες.

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής εξέφρασε τη θετική του ανταπόκριση στην πρωτοβουλία και δεσμεύτηκε να στηρίξει τεχνικά την προσπάθεια, μέσω της παροχής εξειδικευμένου τεχνικού συμβούλου, ώστε το έργο να αναπτυχθεί με ορθή τεχνολογική αρχιτεκτονική και σύγχρονη, καινοτόμο προσέγγιση.

Παράλληλα, το έργο θα υλοποιηθεί σε συνδυασμό με παρουσιάσεις και δράσεις που υλοποιούνται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, διασφαλίζοντας τη σύνδεση της τεχνολογικής καινοτομίας με τη συνολική εθνική τουριστική στρατηγική. Η κοινή αυτή πρωτοβουλία των Δήμων Πόλης Χρυσοχούς και Ακάμα φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο μοντέλο έξυπνου τουρισμού, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και επισκεπτών, και να λειτουργήσει ως οδηγός για αντίστοιχες εφαρμογές και σε άλλες περιοχές της Κύπρου