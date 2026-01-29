Στη θέση που τους αξίζει οι εθελοντές - Σύμπνοια στη Βουλή για την αξιοποίησή τους

Με θετική αντιμετώπιση, σύμπνοια και ομοφωνία υποδέχτηκαν τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής την πρόταση νόμου που κατέθεσε η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, για ρύθμιση των δράσεων και της προσφοράς των Ομάδων Εξειδικευμένων Εθελοντών προς τις κρατικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας, όπως είναι η Πυροσβεστική, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Ασθενοφόρων, η Αστυνομία και η Πολιτική Άμυνα. Το πρωί της Πέμπτης, στην έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης, συμφώνησαν όλοι στο να ολοκληρωθεί η συζήτηση και να ψηφιστεί το τελικό κείμενο από την Ολομέλεια το συντομότερο δυνατόν, ώστε το επόμενο καλοκαίρι ο κρατικός μηχανισμός πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών να είναι καλύτερα προετοιμασμένος σε επίπεδο αξιοποίησης εθελοντών. Ήδη εντοπίστηκαν και συμφωνήθηκαν ορισμένα σημεία στο κείμενο, για αναγκαίες μικροδιορθώσεις.

Πρέπει να σημειωθεί ότι για το κείμενο που κατέθεσε στη Βουλή στις 12 Δεκεμβρίου η κα Χαραλαμπίδου, συνέβαλαν και οι κρατικές υπηρεσίες που εμπλέκονται, όπως και οι πιστοποιημένες εξειδικευμένες εθελοντικές ομάδες. Η τελική του μορφή είναι αποτέλεσμα συμφωνίας όλων των πλευρών.

Μέχρι σήμερα, η δράση των εθελοντικών ομάδων ρυθμίζεται κυρίως μέσω εσωτερικών κανονισμών σε κάποιες κρατικές υπηρεσίες, των οποίων οι πρόνοιες είναι γενικού χαρακτήρα και δεν καλύπτουν επαρκώς όλα τα ουσιώδη ζητήματα που σχετίζονται με τον εξειδικευμένο εθελοντισμό.

Κόκκινο-άσπρο στους φανούς, έμβλημα η Κύπρος

Η πιστοποίηση των ομάδων και των ίδιων των εξειδικευμένων εθελοντών, η εκπαίδευση τους σε τακτά χρονικά διαστήματα από την αρμόδια κρατική υπηρεσία, αλλά και η αποστολή, όπως και τα καθήκοντά τους επί του πεδίου, περιλαμβάνονται στους πυλώνες επικαιροποίησης.

Μεταξύ των στοιχείων της πρότασης νόμου, ξεχωρίζουν ο καθορισμός των χρωμάτων στους αναλάμποντες φανούς στην οροφή των οχημάτων που θα χρησιμοποιούν οι εθελοντικές ομάδες, συγκεκριμένα το κόκκινο και το άσπρο, μαζί με σειρήνα. Επίσης τα οχήματα θα φέρουν διακριτικό έμβλημα με το σχήμα της Κύπρου και την αναγραφή «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ».

Το διακριτικό έμβλημα που θα φέρουν τα οχήματα των πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων, μετά από έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

«Πρέπει να προλάβουμε το επόμενο καλοκαίρι»

«Μετά από έναν δύσκολο δρόμο καταλήξαμε σε ένα συμφωνημένο κείμενο. Η πρόταση έχει γίνει αποδεκτή από όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες και από όλες τις πιστοποιημένες εξειδικευμένες ομάδες εθελοντών, στη μορφή που θα συζητηθεί στην Επιτροπή Εσωτερικών», δήλωσε στον «Π» η κα Χαραλαμπίδου. «Η πρόταση νόμου είναι τόσο λεπτομερής, που καθορίζει ακόμα και το χρώμα των αναλαμπόντων φανών στα οχήματα των εθελοντικών ομάδων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Αστυνομία. Επίσης το έμβλημά τους έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών», τόνισε.

Την ίδια ώρα ανέφερε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Βουλή να ολοκληρώσει τις διαδικασίες στην κατ’ άρθρον συζήτηση και να οδηγήσει την πρόταση νόμου το συντομότερο στην Ολομέλεια για ψήφιση, διότι, όπως είπε χαρακτηριστικά, «πρέπει οπωσδήποτε να προλάβουμε το επόμενο καλοκαίρι».

«Είδαμε τις αλλαγές στις καιρικές συνθήκες. Οι εξειδικευμένοι εθελοντές προσφέρουν τα μέγιστα και σε συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες μπορούν να αντιμετωπίσουν πολύ πιο αποτελεσματικά τις όποιες πιθανές καταστροφές. Ως εκ τούτου η Βουλή έχει υποχρέωση να ολοκληρώσει τη συζήτηση και να ψηφίσει το συμφωνημένο κείμενο πριν τις βουλευτικές εκλογές του προσεχούς Μαΐου, όταν θα κλείσει», είπε η κα Χαραλαμπίδου.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τους εξειδικευμένους εθελοντές, αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ελίκκο Ηλία, που έδειξαν πολιτική βούληση, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαβούλευση το συντομότερο δυνατό», ανέφερε.

«Τα μέλη των ομάδων εξειδικευμένων εθελοντών είναι απλοί πολίτες της χώρας μας, οι οποίοι, αφήνοντας τις επαγγελματικές, οικογενειακές και προσωπικές τους υποχρεώσεις, προσφέρουν αφιλοκερδώς, με απώτερο σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη των συμπολιτών μας», τονίστηκε στη Βουλή από την πλευρά των εθελοντών.

«Ουσιαστική και αμφίδρομη συνεργασία»

Στη συνεδρίαση οι εξειδικευμένες εθελοντικές ομάδες κατέθεσαν υπόμνημα, όπου μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά στα θετικά που θα επιφέρει η πρόταση νόμου:

Ενισχύει την ουσιαστική και αμφίδρομη συνεργασία μεταξύ Κρατικών Υπηρεσιών και ομάδων εξειδικευμένων εθελοντών.

Παρέχει τη δυνατότητα στις Κρατικές Υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να αξιοποιούν τις εθελοντικές ομάδες σε ευρύτερο και πιο οργανωμένο επιχειρησιακό πλαίσιο.

Καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων οι πολίτες μπορούν να καταστούν εξειδικευμένοι εθελοντές.

Προσδιορίζει με σαφήνεια την αποστολή και τα καθήκοντα των ομάδων.

Ρυθμίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι ομάδες δύνανται να επιχειρούν και να συνδράμουν σε συμβάντα από κοινού με τις Κρατικές Υπηρεσίες.

Θέτει κριτήρια για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, τα μέσα, τα οχήματα και γενικότερα για ζητήματα ασφάλειας των εθελοντών.

Συμβάλλει συνολικά στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων εθελοντικών υπηρεσιών.

Θέτει σαφείς πρόνοιες που αφορούν την εκπαίδευση, την πιστοποίηση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εξειδικευμένων εθελοντών, καθώς και τη θεσμική αναγνώριση της προσφοράς τους προς την πολιτεία.

Η κατ’ άρθρον συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών θα συνεχιστεί στη συνεδρία της 26ης Φεβρουαρίου.