Νέες αντιδράσεις για τις δηλώσεις Φειδία από την Επιτροπή Ψυχικής Υγείας

Την έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία της για πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, «στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν όροι και εκφράσεις που είναι απαξιωτικοί και στιγματιστικοί για άτομα με ψυχικές διαταραχές», εκφράζει με σημερινή ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εποπτείας για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Ψυχικά Ασθενών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, «η γλώσσα στον δημόσιο λόγο δεν είναι ουδέτερη. Δηλώσεις τέτοιου χαρακτήρα ενισχύουν στερεότυπα, καλλιεργούν το κοινωνικό στίγμα και υπονομεύουν την προσπάθεια για σεβασμό, κατανόηση και ισότιμη ένταξη των ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Τέτοιες τοποθετήσεις είναι απαράδεκτες, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από εκλεγμένους εκπροσώπους με θεσμικό ρόλο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο».

Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές δεν αποτελεί ζήτημα προσωπικής άποψης ή άγνοιας, αλλά θεμελιώδη υποχρέωση όλων, και ιδίως όσων ασκούν δημόσια εξουσία, προστίθεται.

Απευθύνεται τέλος έκκληση σε όλους τους δημόσιους αξιωματούχους, και ειδικότερα όσους κατέχουν θεσμικούς ρόλους, «να επιδεικνύουν υπευθυνότητα, ευαισθησία και σεβασμό στον δημόσιο λόγο τους και να συμβάλλουν ενεργά στην προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, στίγμα και διακρίσεις εις βάρος της ψυχικής υγείας».

