Δυστοκία ΟΧΣ να αντιδράσει στα προβλήματα λέει ο γενικός ελεγκτής, πρόσθετο κόστος €3,55 εκατ. από αναβάθμιση συστήματος

Σε δυστοκία του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) να αντιδράσει, παρά τα προβλήματα που υπήρχαν, αναφέρθηκε ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία εξέτασε την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη μη υλοποίηση του νέου Τραπεζικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) στον ΟΧΣ που είχε ως αποτέλεσμα τη συνέχιση της εξάρτησης από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) και την αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος, με πρόσθετο κόστος τουλάχιστον €3,55εκ. για την περίοδο 2021–2025, χωρίς να συνυπολογίζονται το διοικητικό κόστος ή άλλες παρεμφερείς αρνητικές συνέπειες.

Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή, ενώ η σύμβαση με τον ανάδοχο για εγκατάσταση του Τραπεζικού Πληροφοριακού Συστήματος υπεγράφη το 2019 το όλο έργο θα ολοκληρωθεί πλέον, οκτώ χρόνια μετά, το 2027, αντί τον Ιανουάριο του 2021.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΧΣ Δημήτρης Κουρσάρος είπε ότι άρχισε η διαδικασία υλοποίησης του έργου και το 2027 θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του και θα υπάρχει πληροφοριακό σύστημα με διάφορες υπηρεσίες μεταξύ των οποίων ηλεκτρονική τραπεζική.

Αναφορικά με το νέο σύστημα, ο Γενικός Διευθυντής του ΟΧΣ Χριστόφορος Καπλάνης, που διορίστηκε στη θέση του ΓΔ την 1η Μαρτίου του 2023 είπε ότι το 2026 θα γίνει η μεταφορά του υφιστάμενου συστήματος από την ΚΕΔΙΠΕΣ «με τις αδυναμίες που έχει αλλά θα έχει επιτευχθεί η ανεξαρτησία του ΟΧΣ» και πρόσθεσε πως «το 2027 θα έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα».

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΥ, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, παρά τη συμβατική πρόβλεψη ολοκλήρωσης μέχρι τον Ιανουάριο 2021, το νέο ΠΣ δεν υλοποιήθηκε, ενώ προβλήματα στην απόδοση υπεργολάβου, σε συνδυασμό με διοικητικές αδυναμίες του ΟΧΣ, επηρέασαν καθοριστικά την πορεία του έργου και την έγκαιρη λήψη αποφάσεων.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε αντικανονική τροποποίηση της σύμβασης, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

Μιλώντας στην Επιτροπή Ελέγχου, ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου είπε ότι «παρά τα προβλήματα που υπήρχαν είδαμε μια δυστοκία από μέρους του οργανισμού να αντιδράσει» και πρόσθεσε ότι «αφέθηκε λίγο εγκαταλειμμένος ο ΟΧΣ».

«Βλέπουμε ότι την περίοδο 2021 και 2022 που έπρεπε να παρθούν αποφάσεις γιατί το έργο δεν προχωρούσε δεν υπήρχε ΔΣ, δηλαδή δεν συμπληρώνονταν επτά μέλη για να μπορεί να συνεδριάσει το ΔΣ», ανέφερε και πρόσθεσε ότι αυτό δείχνει ότι όταν υπάρχει πρόβλημα διοίκησης η πίεση αυτή μεταφέρεται στα διευθυντικά στελέχη που είναι πιο δύσκολο να αντιδράσουν.

Αναφέρθηκε επίσης και σε τρεις αλλαγές που υπήρξαν τα τελευταία χρόνια στην διεύθυνση που δεν βοήθησαν και πρόσθεσε πως με την παρούσα διεύθυνση είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία σε σχέση με τον έλεγχο και «μιλήσαμε για κάποια διορθωτικά βήματα».

Εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι η αξία της σύμβασης ήταν €10,24 (υλοποίηση έργου και 6+3 έτη λειτουργία και συντήρηση του έργου) και υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2019 με διάρκεια εκτέλεσης δύο έτη, μέχρι τον Ιανουάριο του 2021.

Ανέφερε ότι μέχρι τον Δεκέμβρη του 2024 πληρώθηκε στον ανάδοχο το 64% της υλοποίησης της σύμβασης του έργου ή €3,45 εκατομμύρια, ενώ ο Αντιπρόεδρος του ΟΧΣ ανέφερε ότι το ποσό αυτό καταβλήθηκε γιατί ο ΟΧΣ πήρε προϊόντα αντίστοιχης αξίας όχι όμως το βασικό σύστημα.

Συνεχίζοντας η εκπρόσωπος της ΕΥ είπε ότι από άσκηση που έγινε από ΕΥ είχε διαφανεί ότι «αν είχαμε το νέο λογισμικό όταν έπρεπε, το κόστος μέχρι το 2025 θα ήταν €8,83 εκ. ενώ μέχρι σήμερα έχουμε €12,38 εκ.».

«Από τη σύγκριση του κόστους προκύπτει ότι ο ΟΧΣ έχει επιβαρυνθεί με πρόσθετο κόστος τουλάχιστον €3,55εκ. για την περίοδο 2021–2025 (πρώτα 5 χρόνια αναμενόμενης λειτουργίας του ΠΣ), χωρίς να συνυπολογίζονται το διοικητικό κόστος ή άλλες παρεμφερείς αρνητικές συνέπειες», σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή.

Ανέφερε ότι μετά την προειδοποίηση που απέστειλε ο ΟΧΣ στον ανάδοχο υπήρξε νέα συμφωνία.

Στην έκθεση του ο ΓΕ αναφέρεται σε αντικανονική τροποποίηση της σύμβασης και προσθέτει ότι ιδιαίτερης σημασίας είναι και το εύρημα ότι η τροποποίηση της σύμβασης, όπως εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο 2024, αλλοίωσε ουσιωδώς το αντικείμενό της.

«Αντί της υλοποίησης νέου ΠΣ, η σύμβαση περιορίστηκε ουσιαστικά στην αξιοποίηση εξοπλισμού και περιφερειακών συστημάτων, επιλογή που, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, δεν ήταν σύννομη», αναφέρει, ενώ σε σχέση με την εγγυητική αναφέρει ότι ο μη τερματισμός της σύμβασης στέρησε από τον ΟΧΣ τη δυνατότητα κατάσχεσης της εγγυητικής πιστής εκτέλεσης αξίας €452.350.

Επιπλέον, αναφέρει ότι διαπιστώθηκαν παραλείψεις στη λήψη έγκαιρων εγκρίσεων από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) για παρατάσεις και αλλαγές, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Σε ό,τι αφορά την αλλαγή στη σύμβαση με τον ανάδοχο που έγινε, η άποψη μας τότε ήταν ότι δεν ήταν σωστό να προχωρήσουμε στην τροποποίηση γιατί το κομμάτι του λογισμικού που αφαιρέθηκε ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι και περίπου το 69% της όλης σύμβασης, μαζί με τη συντήρηση και λειτουργία του.

Ανέφερε ότι λόγω ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2021 ο ΟΧΣ είχε εντοπίσει αρκετά και ουσιώδη προβλήματα σε σχέση με την εκτέλεση συγκεκριμένου μέρους της σύμβασης (κεντρικό τραπεζικό ΠΣ Profits του νέου ΠΣ) που εκτελείτο από υπεργολάβο του αναδόχου, το ΔΣ ζήτησε από τον Ανάδοχο τον Απρίλιο 2021 αντικατάσταση του εν λόγω υπεργολάβου με άλλον.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι οι προσπάθειες που έγιναν για να προχωρήσει το έργο απέτυχαν (ούτε επιτεύχθηκε η αλλαγή υπεργολάβου) και πρόσθεσε ότι τα προβλήματα στη συγκρότηση του ΔΣ και ο μη διορισμός Γενικού Διευθυντή του ΟΧΣ κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο 2021 μέχρι τον Μάρτιο 2023, παρακώλυαν μεταξύ άλλων τη λήψη έγκαιρων αποφάσεων για τη διαχείριση της σύμβασης από τον Οργανισμό.

Η Εκπρόσωπος της ΕΥ είπε ακόμη ότι τελικά, τον Οκτώβριο 2023, δηλαδή 2 χρόνια και 9 μήνες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, ο ΟΧΣ απέστειλε στον ανάδοχο προειδοποιητική επιστολή τερματισμού της σύμβασης και ακολούθως, το ΔΣ υιοθέτησε σχετική πρόταση του Αναδόχου για τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης.

Συνεπώς, συνέχισε, τον Δεκέμβριο 2024 ο ΟΧΣ υπέβαλε, εκ των υστέρων, αίτημα στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), για παραμονή του αναδόχου ο οποίος θα αναλάμβανε μόνο την αξιοποίηση του εξοπλισμού και των περιφερειακών συστημάτων και υπηρεσιών, ανέφερε και πρόσθεσε ότι η ΚΕΑΑ ενέκρινε την τροποποίηση της σύμβασης.

Μιλώντας στη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι «καταλάβαμε πόσο ενδιαφέρον είχε αυτό το κράτος για έναν κρίσιμο οργανισμό όταν διαλύθηκε ο Συνεργατισμός» και πρόσθεσε πως «κάποιοι ενδεχομένως να μην ήθελαν να λειτουργεί ο Οργανισμός όπως έπρεπε να λειτουργεί»

Είναι τραγικό που ο οργανισμός ήταν στήριγμα του κόσμου κατάντησε σε αυτή την κατάσταση, πρόσθεσε.

Ο κ. Κουλίας ζήτησε να κατατεθούν γραπτώς από τον ΟΧΣ στοιχεία στην Επιτροπή για το ποιοι διετέλεσαν Πρόεδροι και Διευθυντές του Οργανισμού την επίμαχη περίοδο και ανέφερε ότι σε επόμενη συνεδρία θα καλεστεί ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και πρώην Πρόεδροι του ΟΧΣ την επίμαχη περίοδο.

Επίσης ζήτησε από την Κεντρική Τράπεζα να στείλει την αλληλογραφία που είχε με τον ΟΧΣ από το 2018 μέχρι σήμερα.

Αναφερόμενος στη λήξη της σύμβασης το 2021 και τί έκανε ο ΟΧΣ, ο πρώην ΓΔ του Οργανισμού Ανδρέας Γεωργίου είπε ότι ο οργανισμός ανέφερε τότε στον ανάδοχο ότι ένας υπεργολάβος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην υποχρέωση που είχε αναλάβει έναντι του αναδόχου έργου και αφού ο ανάδοχος επικαλέστηκε την περίοδο του covid-19 του δόθηκε παράταση αλλά δεν ανταποκρίθηκε και πάλι.

Ανέφερε ότι στη συνέχεια ζήτησαν την αντικατάσταση του υπεργολάβου και επέμεινε ο ανάδοχος ότι είναι καλός ο υπεργολάβος και πρόσθεσε ότι «καταλήξαμε στο τέλος να δώσουμε προειδοποίηση τερματισμού» της σύμβασης.

Εξάλλου, ο ΓΔ του ΟΧΣ Χριστόφορος Καπλάνης είπε ότι τον Ιανουάριο του 2021 έστειλε ο ΟΧΣ τεκμηριωμένη επιστολή στον ανάδοχο που έγραφε όλες τις ελλείψεις που είχαν παρατηρηθεί και τον Απρίλιο του 2021 ο οργανισμός έστειλε επιστολή απαιτώντας την αντικατάσταση του υπεργολάβου.

Από τον Ιούλιο του 2021 δεν υπήρχε ΔΣ και τον Οκτώβριο του 2021 αποχωρεί ο ΓΔ Του ΟΧΣ, ανέφερε και πρόσθεσε από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι τον Ιούλιο του 2022 ο ΟΧΣ δεν είχε συντονιστεί και δεν είχε ΔΣ για να αποταθεί στην ΚΕΕΑ.

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) είπε ότι στην ΚΕΑΑ παρουσιάστηκε πρώτη φορά το θέμα «τον Δεκέμβριο του 2023 μετά που ήδη είχαν πληρωθεί τα €3 εκ., από τα συνολικά €4 εκ., μετά που ήδη έληξε η εγγυητική επιταγή και δεν αυτή υπήρχε για να βάλουν ποινή στον ανάδοχο και μετά που ήδη εζήτησαν από τον ανάδοχο να αλλάξει τον υπεργολάβο του», προσθέτοντας ότι «το κακό είχε γίνει όταν απευθύνθηκαν στην ΚΕΕΑ».

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι ο ΟΧΣ είναι οργανισμός δημόσιου δικαίου και ταυτόχρονα τράπεζα και πρόσθεσε ότι το 2023 ψηφίστηκε νομοσχέδιο για ευελιξία του οργανισμού.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι ο ΟΧΣ είναι ο τελευταίος οργανισμός που απέμεινε από τους παλιούς καλούς καιρούς που είχαμε οργανισμούς που ήταν επ’ ωφελεία του κοινού πολίτη».

Ανέφερε ότι διαπιστώθηκε ότι για μακρό χρονικό διάστημα ο ΟΧΣ «παρέμενε ορφανός κατ’ ουσία, διότι δεν διορίζονταν έγκαιρα τα μέλη του ΔΣ και οι Διευθυντές του» και πρόσθεσε ότι το κράτος δεν ήρθε αρωγός.

«Οι μόνοι που είχαν συμφέρον να μην λειτουργεί αυτός ο οργανισμός είναι οι του τραπεζικού συστήματος», πρόσθεσε.

Ο κ. Κουλίας είπε ότι διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούν να προσλάβουν προσωπικό, δεν μπορούν να κάνουν προσφορές, προσθέτοντας ότι «από τη μία πλευρά θεωρείται κρατική υπηρεσία και από την άλλη τον καλούμε να είναι στο ελεύθερο ανταγωνισμό ως τραπεζικός οργανισμός εξ’ ου και ελέγχεται και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα».

Από την άλλη, συνέχισε, για να προσλάβει ένα υπάλληλο πρέπει να περάσει μέσα από τις πολύπλοκες διαδικασίες του δημοσίου.

Ο κ. Κουλίας είπε ότι «θα βάλουμε προτάσεις νόμου, οι οποίοι να δώσουν στον οργανισμό την ικανότητα, τη δυνατότητα και την ευελιξία να λειτουργεί ως τραπεζικό ίδρυμα και η προσπάθεια του κράτους αυτή πρέπει να είναι».

Είναι το τελευταίο στήριγμα που έμεινε στον κυπριακό λαό και προς τούτο θα προστρέξουμε να βοηθήσουμε νομοθετικά να λυθούν αυτά τα προβλήματα, κατέληξε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον τόπο είναι η ατιμωρησία και πρόσθεσε πως 15 χρόνια που έχει την τιμή να είναι στη Βουλή «πολλές φορές» διερωτήθηκε «αν κάποιος μέσα σε αυτό τον τόπο ο οποίος φέρει ευθύνη θα πληρώσει για το οποιονδήποτε σκάνδαλο».

«Πολλές φορές επίσης έχω πει ότι δεν μπορεί σε αυτό τον τόπο να υπάρχουν πάντα ευθύνες, αλλά να μην υπάρχουν υπεύθυνοι και να θεωρούμε ότι για όλα όσα συμβαίνουν, όλα τα μεγάλα σκάνδαλα να ευθύνονται πάντα φαντάσματα ή εξωγήινοι».

Ανέφερε ότι μια σύμβαση που υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2019 και θα έπρεπε να τελειώσει τον Ιανουάριο του 2021 «και ακόμα μαχόμαστε, αν θα τελειώσει στα τέλη του 2027».

Ο κ. Κώστα διερωτήθηκε πόση μεγάλη ευθύνη έχει η προηγούμενη κυβέρνηση και «γιατί δεν διόριζε ΔΣ την περίοδο 2020 - 2022.

«Μήπως η προηγούμενη κυβέρνηση έχει κάποια σκοπιμότητα για να κλείσει ο ΟΧΣ, για να αποξηλωθεί, να αποδυναμωθεί προς όφελος βεβαίως των τραπεζών», διερωτήθηκε επίσης.

Επίσης, διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένα συμβόλαιο για το οποίο να υπάρχουν τόσες καθυστερήσεις και ένα κόστος το οποίο πολλαπλασιάζεται»

«Υπολογίζεται ότι τον Μάιο του 2026 θα ενωθούν όλα τα συστήματα στο νέο σύστημα ώστε να υπάρχει μία απεξαρτητοποίηση από την ΚΕΔΙΠΕΣ αλλά μέχρι το τέλος του 2027 θα δούμε αν θα λειτουργήσει το νέο λογισμικό, το οποίο δεν είναι αυτό για το οποίο πληρώσαμε», πρόσθεσε.

«Ζητήσαμε στην επόμενη συνεδρία παραστούν πρώην και νυν Υπουργοί, Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων, Διοικητές Κεντρικής Τράπεζας, τα άτομα τα οποία ήταν στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων και όλοι όσοι εμπλέκονται με αυτήν την ιστορία για να μας δώσουν απαντήσεις» και «ποιος ευθύνεται γιατί και για τούτο το συμβόλαιο έχουμε απίστευτες καθυστερήσεις και μία τεράστια αύξηση του κόστους», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι έγινε μια σύμβαση το 2019 με απώτερο σκοπό μέχρι το 2021 να γίνει ένα σύστημα ηλεκτρονικό που θα ήταν το βασικό σύστημα που θα χρησιμοποιούσε ο ΟΧΣ για τις τραπεζικές του λειτουργίες. «Φτάσαμε στον Ιανουάριο του 2021, το σύστημα δεν παραδόθηκε και ένα έργο που δεν ολοκληρώθηκε όπως μεταξύ πολλών άλλων έργων που δεν ολοκληρώθηκαν σε αυτή τη χώρα».

Ανέφερε ότι «η λογική λέει ότι όταν ένα σύστημα δεν παραδίδεται βάσει σύμβασης, το πιο πιθανό τερματίζεις τη σύμβαση και το πιο σημαντικό εξαργυρώνεις την εγγυητική» και πρόσθεσε ότι «δεν προχώρησαν στον τερματισμό του συμβολαίου, δεν εξαργύρωσαν την εγγυητική» και «μετά ο οργανισμός έμεινε ακέφαλος από ΔΣ για μία μεγάλη περίοδο».

Πρόσθεσε ότι η επόμενη ενέργεια που έρχεται από κοντά τους ήταν τον Οκτώβριο του 2023, όπου τερμάτισαν τερματίσανε επιτέλους αυτό το συμβόλαιο, αλλά δεν υπήρχε μέσα εγγυητική και «μετά από κάποια τροποποιητική συμφωνία για να μην μείνουν οι εργασίες του οργανισμού στο κενό αποφάσισαν να υπογράψουν αυτή την τροποποιητική συμφωνία, η οποία παίρνει πλέον την παράδοση του έργου το 2027».

Δεν θα είναι η παράδοση αυτού που είχαν ζητήσει το 2019, ανέφερε και πρόσθεσε ότι «στο τέλος της ημέρας απλά θα τροποποιήσουν κάπως το υφιστάμενο».

Με ένα μέρος εκσυγχρονισμού που απότι μας λένε; Το πιο πιθανό θα εξυπηρετήσει των σκοπών.

«Αυτό αιτιολογεί πλήρως γιατί ο οργανισμός τυγχάνει πολλών παραπόνων στο θέμα καθυστέρησης των πελατών του, στο θέμα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων» και «γιατί ο οργανισμός δεν παρέχει την λεγόμενη ηλεκτρική τραπεζική ή Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι ο διαγωνισμός για το νέο πληροφοριακό και λογισμικό σύστημα του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης είχε προκηρυχθεί το 2019 με ολοκλήρωση το 2021 ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, για εγκατάσταση και συντήρηση και πρόσθεσε ότι «οι διάφοροι πολιτικοί και άλλοι χειρισμοί δεικνύουν ότι έχει διαπραχθεί ένα σοβαρότατο έγκλημα στον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης, ένα σοβαρότατο έγκλημα που άφησε πίσω τον οργανισμό δεκαετίες».

Είπε ακόμη ότι «για αυτή την ασύγγνωστη αμέλεια, την εγκληματική αμέλεια, τόσο από πρώην Υπουργούς, πολιτικούς προϊστάμενους, διοικητές κεντρικής τράπεζας και όσους εμπλέκονται, θα υπάρχει συνέχεια και την επόμενη εβδομάδα σε αυτό το θέμα και η Επιτροπή Ελέγχου θα αναζητήσει πλήρως τις ευθύνες για όλους, και πολιτικές και ποινικές και πειθαρχικές».

«Αυτό το έγκλημα που έγινε εις βάρος του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης είναι έγκλημα που διαπράχθηκε έναντι ολόκληρου του κυπριακού λαού», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «άφηναν τον οργανισμό να πάει στον πάτο για να οδηγούνται οι πολίτες στον ασφυκτικό κλοιό των τραπεζών».

Ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι η ΔΗΠΑ στηρίζει πλήρως το συμβούλιο του οργανισμού, τη διεύθυνση του οργανισμού, όλους τους λειτουργούς και τους εργαζόμενους και πρόσθεσε ότι ζήτησε από τον Πρόεδρο του ΟΧΣ την επόμενη βδομάδα «να μας φέρει όλα εκείνα τα παραπεμπτικά που ζητά για να γίνουν, για να του βάλουν προσκόμματα, τείχη ς και σκοπέλους στην ολοκλήρωση του έργου τους».

Η ανεξάρτητη βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι Για ακόμη μία φορά συζητούμε μία έκθεση του γενικού ελεγκτή, η οποία είναι και πάλι καταπέλτης για τον ΟΧΣ και πρόσθεσε ότι «είναι ο μόνος οργανισμός που υποτίθεται ότι η εντολή του είναι να παρέχει στεγαστικά δάνεια για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν με άλλο τρόπο να αποκτήσουν στέγη».

Ανέφερε ότι δεν υπήρχε διοικητικό συμβούλιο, δεν υπήρχε διεύθυνση, το αρμόδιο Υπουργείο δεν έκανε τη δουλειά του, η Κεντρική Τράπεζα στην εποπτεία της θα έπρεπε να κάνει κάτι άμεσα γιατί δεν μπορεί ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός να λειτουργεί χωρίς διοικητικό συμβούλιο».

«Το ουσιαστικό που ακούσαμε σήμερα και θεωρώ ότι θα πρέπει πραγματικά να γίνει ιδιαίτερη έρευνα για αυτό και το είπε ο Πρόεδρος του Οργανισμού είναι ότι η προσφορά, με την οποία βγήκαν το 2019, προνοούσε ότι θα έπρεπε να συνεργαστεί ο Οργανισμός για να γράψουν κωδικό, αλλά δεν είχαμε λέει την ικανότητα να το πράξουμε».

Η κ. Ατταλίδου είπε ότι «θα πρέπει επιτέλους σ’ αυτόν τον τόπο εκείνοι που παίρνουν κάποιες αποφάσεις, οι οποίες στοιχίζουν εκατομμύρια στο φορολογούμενο πολίτη, ένας - ένας αυτοί που έκαναν αυτήν την προσφορά να εξηγήσουν γιατί αφού ο οργανισμός δεν είχε την ικανότητα να κάνει αυτό που έλεγαν οι όροι της προσφοράς, γιατί το έκαναν».

