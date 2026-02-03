Έπιασαν δουλειά ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου - Λαμβάνουν καταθέσεις μετά από καταγγελία επιχειρηματία κατά Φαίδωνος

Με τη λήψη καταθέσεων συνεχίζουν οι ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου τις έρευνες μετά από την καταγγελία επιχειρηματία στην Πάφο σε βάρος του Δημάρχου Πάφου, που φέρεται να αφορά τη διάπραξη σοβαρού αδικήματος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η αυτεπάγγελτη έρευνα των διωκτικών αρχών σε βάρος του Δημάρχου Πάφου σε σχέση με την κατ’ ισχυρισμό υπόθεση κακοποίησης γυναίκας και συγκεκριμένα της συζύγου του, στην Πάφο

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος ανέφερε πως σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση όλων των πληροφοριών που αφορούν την υπόθεση του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος από την Αστυνομία Κύπρου. Ο κ. Βύρωνος ανέφερε πως αξιολογούνται όλες οι πληροφορίες και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν θα γίνουν. Οι έρευνες συνεχίζονται πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένει την επίσημη απάντηση της Αστυνομίας, προκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα βήματά του, δηλαδή κατά πόσο στοιχειοθετείται ή όχι η υπόθεση του ξυλοδαρμού. Σε περίπτωση που η Αστυνομία απαντήσει ότι προκύπτει ζήτημα σε σχέση με τον Δήμαρχο Πάφου, το Υπουργείο Εσωτερικών θα αποταθεί στη Νομική Υπηρεσία, ως νομικό σύμβουλο της Κυβέρνησης, για να λάβει την τελική απόφαση αναφορικά με το ενδεχόμενο να τεθεί ο κ. Φαίδωνος σε αργία.

Αντιθέτως, σε περίπτωση που η Αστυνομία κρίνει ότι δεν υπάρχει θέμα σε βάρος του Δημάρχου Πάφου, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν θα ζητήσει γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία και ούτε θα προχωρήσει στη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της αργίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ