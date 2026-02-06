Bιωματικό εργαστήρι «Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης:Ο ποιητής της πατρίδας και του έρωτα

Bιωματικό εργαστήρι αφιερωμένο στον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, το οποίο αποτέλεσε ξεχωριστή τιμή για τους μαθητές και μαθήτριές του Λυκείου Γιαννάκη Ταλιώτη στην Γεροσκήπου που αγαπούν την Ιστορία και την Ποίηση.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, δύο συγγενείς του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, η κα Ελευθερία Καραγιώργη, βαφτιστικιά του Ευαγόρα, και ο κος Στέλιος Καραγιώργης, ξάδελφος του ήρωα, μίλησαν στους/στις μαθητές/μαθήτριες για τη ζωή του, την προσωπικότητα και την ποιητική του δημιουργία. Μέσα από αφηγήσεις και βιώματα, οι συμμετέχοντες/ουσες γνώρισαν τον άνθρωπο πίσω από το σύμβολο, κατανοώντας βαθύτερα τις αξίες, τα ιδανικά και το ιστορικό πλαίσιο της εποχής του.

Όπως αναφέρεται η παρουσία και οι μαρτυρίες των συγγενών του ήρωα και ποιητή προσέφεραν στους/στις μαθητές/μαθήτριες μια μοναδική και βαθιά συγκινητική εμπειρία, καθώς είχαν την ευκαιρία να ακούσουν αυθεντικές αφηγήσεις από ανθρώπους που έζησαν τον Ευαγόρα ως πρόσωπο και όχι μόνο ως ιστορικό σύμβολο.

Οι μαρτυρίες αυτές συνέβαλαν καθοριστικά στην ουσιαστική κατανόηση της προσωπικότητάς του, των αξιών του και της εποχής του, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στους/στις συμμετέχοντες/ουσες. Ακολούθως, η φιλόλογος του σχολείου, Δήμητρα Σιέλη, παρουσίασε επιλεγμένα ποιήματα του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, εστιάζοντας στη θεματολογία, τη γλώσσα και τα εκφραστικά μέσα του ποιητή.

Ακολούθως, οι μαθητές και οι μαθήτριες, εμπνευσμένοι/ες από το έργο του, θα δημιουργήσουν τα δικά τους ποιήματα, ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές δημιουργικής γραφής.

Τα ποιήματα που θα παραχθούν θα αποσταλούν στον Διαγωνισμό Ποίησης Ευαγόρα Παλληκαρίδη, δίνοντας στους/στις μαθητές/μαθήτριες τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής και έκφρασης.

Το βιωματικό εργαστήρι είχε ως στόχο να φέρει τους/τις μαθητές/μαθήτριες σε ουσιαστική επαφή με τη ζωή, το έργο και τη διαχρονική σημασία του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, φιλολογική προσέγγιση και δημιουργική έκφραση.