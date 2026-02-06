Ραγδαίες εξελίξεις γύρω από το κατασκοπευτικό θρίλερ: Ο ανώτερος αξιωματικός φέρεται να προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλους

Σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας, στην οποία εμπλέκεται ανώτερος αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων, αποκαλύφθηκε χτες. Ο αξιωματικός παρακαλουθούταν από την ΕΥΠ και φέρεται ότι έδινε διαβαθμισμένες και άκρως απόρρητες πληροφορίες σε χώρα εκτός ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα στην Κίνα. Συνελήφθη από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές εντός του στρατοπέδου στο οποίο υπηρετούσε και φαίνεται να είχε πρόσβαση σε στοιχεία για τις νέες, υπό ανάπτυξη, Τεχνολογίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Είχε πρόσβαση σε σχέδια ανάπτυξης τεχνολογίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων είχε πρόσβαση σε ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες, που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα, αλλά και την ανάπτυξη τεχνολογίας και φέρεται να έστελνε ηλεκτρονικά τις διαβαθμισμένες πληροφορίες σε φορείς στην Κίνα μέσα από την μονάδα του. Πρόκειται για διοικητή μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, ο οποίος το τελευταίο διάστημα φέρεται να προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλους σε αυτό το έργο.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η σύλληψη του αξιωματικού αποφασίστηκε λίγο πριν αποδεσμεύσει προς τρίτους πληροφορίες που αφορούν υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας.

Ο αξιωματικός ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει ομολογήσει το παράνομο των πράξεών του.

Με ΝΑΤΟϊκά σχέδια σχετίζονται οι πληροφορίες που θα διέρρεε

Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται έλεγχοι και στο υπηρεσιακό περιβάλλον του ανωτέρου αξιωματικού, καθώς υπάρχουν ενδείξεις στις στρατιωτικές αρχές ότι προσπάθησε ο ίδιος να στήσει ένα δίκτυο πληροφοριών για να τροφοδοτούν ακόμη περισσότερο τους «τρίτους».

Οι τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση αναφέρουν ότι αρκετό από το υλικό σχετίζεται και με ΝΑΤΟϊκά σχέδια· αυτό αλλάζει κατά πολύ τη διαβάθμιση της υπόθεσης, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση και η Συμμαχία, κυρίως οι Αμερικανοί.

Επιπλέον, η υψηλή τεχνολογία είναι ένα κομμάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τις στρατιωτικές αρχές, διότι στην παρούσα στιγμή αναβαθμίζονται πολλά στοιχεία που αφορούν την άμυνα της χώρας.

Τέλος, από τις στρατιωτικές υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί οι αρχές που πρέπει, ώστε με τη σειρά τους να προβούν σε όλες εκείνες τις ενέργειες γνωστοποίησης του περιστατικού στους «τρίτους».

Υπενθυμίζεται ότι στην ψήφιση του τελευταίου πολυνομοσχεδίου ο Νίκος Δένδιας είχε κάνει ιδιαίτερη μνεία στο άρθρο 289, το οποίο αφορά την άρση της ελληνικής ιθαγένειας για τέτοιου είδους περιπτώσεις, ακόμη και της κατασκοπείας.

Οι γαλλικές αρχές άσκησαν χθες Πέμπτη (5 Φεβρουαρίου) διώξεις σε βάρος τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων δύο Κινέζοι υπήκοοι, οι οποίοι φέρονται ότι υπέκλεψαν ευαίσθητα στρατιωτικά δεδομένα για λογαριασμό του Πεκίνου, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη σύλληψη τους το περασμένο Σαββατοκύριακο στη νοτιοδυτική περιοχή Ζιρόντ, όπου οι δύο Κινέζοι φέρονται να είχαν νοικιάσει κατάλυμα μέσω Airbnb στο πλαίσιο σχεδίου συλλογής ευαίσθητων πληροφοριών, μεταξύ των οποίων και στρατιωτικές πληροφορίες.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι δύο από τους υπόπτους προφυλακίστηκαν, ενώ οι άλλοι δύο τέθηκαν υπό δικαστική επιτήρηση, χωρίς να δοθούν περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητά τους.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην «παράδοση πληροφοριών σε ξένη δύναμη» που ενδέχεται να πλήξει ζωτικά εθνικά συμφέροντα - αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν κάτοικοι της περιοχής στις 30 Ιανουαρίου εντόπισαν την εγκατάσταση δορυφορικού πιάτου διαμέτρου περίπου 2 μέτρων, γεγονός που συνέπεσε με τοπική διακοπή του διαδικτύου.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα οδήγησε στον εντοπισμό «συστήματος υπολογιστών συνδεδεμένων με δορυφορικά πιάτα, ικανών να καταγράφουν δορυφορικά δεδομένα», σύμφωνα με την εισαγγελία.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο εξοπλισμός αυτός επέτρεπε την υποκλοπή «επικοινωνιών μεταξύ στρατιωτικών φορέων».

