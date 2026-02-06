Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δίνει εντολή στους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν το Ιράν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Πέμπτη (5/2) η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει στραμμένη την προσοχή του στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα διεξαχθούν την Παρασκευή (6/2)στο Ομάν, προκειμένου να διαπιστώσει εάν μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

Έκκληση να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν ή να βρουν ένα ασφαλές μέρος εντός της κατοικίας τους ή σε άλλο ασφαλές κτήριο, εάν δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τη χώρα απηύθυνε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στους Αμερικανούς πολίτες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Πέμπτη (5/2) η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει στραμμένη την προσοχή του στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα διεξαχθούν την Παρασκευή (6/2)στο Ομάν, προκειμένου να διαπιστώσει εάν μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο ιρανικό καθεστώς ότι ο Πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, πέρα από τη διπλωματία, ως ο ανώτατος διοικητής του ισχυρότερου στρατού στην παγκόσμια ιστορία».

Επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Η πλευρά των Αμερικανών θα εκπροσωπηθεί από τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

cnn.gr

Tags

ΔΙΕΘΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα