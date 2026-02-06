Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δίνει εντολή στους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν το Ιράν

Έκκληση να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν ή να βρουν ένα ασφαλές μέρος εντός της κατοικίας τους ή σε άλλο ασφαλές κτήριο, εάν δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τη χώρα απηύθυνε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στους Αμερικανούς πολίτες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Πέμπτη (5/2) η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει στραμμένη την προσοχή του στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα διεξαχθούν την Παρασκευή (6/2)στο Ομάν, προκειμένου να διαπιστώσει εάν μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο ιρανικό καθεστώς ότι ο Πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, πέρα από τη διπλωματία, ως ο ανώτατος διοικητής του ισχυρότερου στρατού στην παγκόσμια ιστορία».

Επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Η πλευρά των Αμερικανών θα εκπροσωπηθεί από τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

cnn.gr