Με αφυπηρετική άδεια ο Δημοτικός Γραμματέας Πάφου,ζητείται κατανόηση από την Πολιτεία για την προσωρινή παραμονή του

Την κατανόηση της Πολιτείας ζητά ο Αντιδήμαρχος και δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, αναφορικά με την προσωρινή παραμονή του Δημοτικού Γραμματέα του Δήμου Πάφου, ο οποίος βρίσκεται σε αφυπηρετική άδεια εδώ και τρεις εβδομάδες, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στον Δήμο μετά την αργία του Δημάρχου Πάφου.

Σε δηλώσεις του , ο κ. Ονησιφόρου ανέφερε ότι οι διαδικασίες για την πλήρωση της θέσης του Δημοτικού Γραμματέα θα έπρεπε να είχαν τροχοδρομηθεί πριν από περίπου έξι μήνες. Όπως σημείωσε, επί του θέματος αναμένεται να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, πολύ πιθανόν το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο δημαρχεύων εξήγησε ότι ο Δημοτικός Γραμματέας, κ. Θέμης Φιλιππίδης, παρότι βρίσκεται σε αφυπηρετική άδεια, αναγκάζεται να προσέρχεται στο γραφείο αφιλοκερδώς, προκειμένου να υποβοηθήσει τη λειτουργία του Δήμου και να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει.

Ο κ. Ονησιφόρου κάλεσε την Πολιτεία να εξετάσει με κατανόηση το ζήτημα και να επιτρέψει την παραμονή του Δημοτικού Γραμματέα, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου Πάφου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο κ. Φιλιππίδης είχε αποστείλει επιστολή προς τον Δήμαρχο Πάφου πριν από έξι μήνες, με την οποία επισήμαινε πως, λόγω της επικείμενης αφυπηρέτησής του, θα έπρεπε να κινηθούν εγκαίρως οι διαδικασίες για την ανανέωση της θέσης του, κάτι που ωστόσο δεν έγινε, όπως υποστήριξε.