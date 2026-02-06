Συστάσεις από ΥΠΕΣ για απομάκρυνση του Δημοτικού Γραμματέα Δ. Πάφου λόγω αφυπηρετικής άδειας

Σε συστάσεις στον Αντιδήμαρχο Πάφου και δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελο Ονησιφόρου προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών,προκειμένου να σταματήσει να εργάζεται ο Δημοτικός Γραμματέας κ. Θέμης Φιλιππίδης εφόσον είναι με προαφυπηρετική άδεια, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκο Ηλία.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ηλία ανέφερε πως μετά την επικοινωνία του με τον δημαρχεύοντα ο κ. Ονησιφόρου του ανέφερε πως θα συμμορφωθεί ο Δήμος με τις συγκεκριμένες συστάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ερωτηθείς τι θα γίνει από τούδε και στο εξής, ο κ. Ηλία ανέφερε πως θα πρέπει να προκηρυχθεί η θέση και μέχρι την κανονική της πλήρωση να τοποθετηθεί αναπληρωματικός διορισμός όπως υπάλληλος του Δήμου Πάφου που να εκτελεί αυτά τα καθήκοντα του αναπληρωτή Δημοτικού Γραμματέα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών διερευνά την συγκεκριμένη υπόθεση εν εύθετο χρόνο κατέληξε.

Σημειώνεται πως με προαφυπηρετική άδεια ένας Δημοτικός Γραμματέας δεν δικαιούται να εργάζεται ούτε να υπογράφει, οτιδήποτε.