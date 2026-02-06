Με αναπτυξιακή στόχευση ο προϋπολογισμός 2026 του Δ.Ιεροκηπίας

Εγκρίθηκε ομόφωνα από την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιεροκηπίας για το έτος 2026.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Ιεροκηπίας, ο Τακτικός Προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, και έχει τη δυνατότητα να αυτοχρηματοδοτεί μέρος του αναπτυξιακού προγράμματος, να στηρίζει τις πολιτικές του Δήμου στους διάφορους τομείς δράσεις του (κοινωνικό, πολιτιστικό, αθλητικό, τουριστικό, περιβαλλοντικό κ.ά.), αλλά και να καλύψει τη σημαντική στελέχωση του Δήμου σε υπαλληλικό προσωπικό.

Είναι ένας προϋπολογισμός δυναμικός, καθώς μέσα απ’ αυτόν διαφαίνονται οι προοπτικές διαρκούς βελτίωσης του ρυθμού αύξησης των εσόδων, διατηρώντας, μάλιστα, σε χαμηλά επίπεδα τις δημοτικές φορολογίες, τα τέλη και τα δικαιώματα.

Ο Προϋπολογισμός Αναπτύξεως ετοιμάστηκε, προστίθεται στην ανακοίνωση, πάνω σε ορθολογιστική και ρεαλιστική βάση, με όρους στρατηγικού σχεδιασμού, και αναδεικνύει τις προτεραιότητες του Δήμου ανά δημοτικό διαμέρισμα.