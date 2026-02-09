Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ζημιές σε 5 οχήματα της Αστυνομίας από τα επεισόδια με οπαδούς του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ - Αποτροπιασμό εκφράζει ο ΣΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συγκρούσεις οπαδών με την Αστυνομία σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής μετά τον αγώνα μεταξύ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ Λάρνακας, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις εξετάσεις.

Επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομίας, που περιλάμβαναν, με ρίψη χημικών και πετροπόλεμο, σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο ΓΣΠ μετά τον αγώνα μεταξύ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ Λάρνακας.

Σχετικά άρθρα:

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Αστυνομίας, τα επεισόδια προκλήθηκαν όταν περίπου 150 άτομα κινήθηκαν προς την δυτική κερκίδα του σταδίου, όπου βρισκόταν η διοίκηση, με την Αστυνομία να επιχειρεί να τους απωθήσει, κάνοντας χρήση χημικών, ενώ οι οπαδοί απάντησαν ρίχνοντας πέτρες προς τα μέλη της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τα επεισόδια προκλήθηκαν ζημιές σε πέντε υπηρεσιακά οχήματα.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις.

Αποτροπιασμός και αγανάκτηση ΣΑΚ 

Αποτροπιασμό και έντονη αγανάκτηση για τα όσα πρωτοφανή εκτυλίχθηκαν στο στάδιο  ΓΣΠ στην Λευκωσία μετά το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα ΑΠΟΕΛ -ΑΕΚ, εκφράζει ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ).

«Τα χθεσινά γεγονότα ξεπέρασαν κάθε όριο οπαδικής βίας και μετατράπηκαν σε καθαρά εγκληματικές ενέργειες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΑΚ.

«Η μανία των ταραχοποιών δεν περιορίστηκε στις επιθέσεις κατά των μελών μας, αλλά επεκτάθηκε σε μια άνευ προηγουμένου καταστροφή της κρατικής περιουσίας με την ολοσχερή καταστροφή περιπολικών και οχημάτων της Δύναμης αποτελεί άμεση επίθεση στο κράτος και στον φορολογούμενο πολίτη ενώ η κλοπή εξοπλισμού από τα υπηρεσιακά οχήματα είναι μια πράξη άκρως επικίνδυνη», προσθέτει και προειδοποιεί ότι «η κατοχή και χρήση αστυνομικού εξοπλισμού από πολίτες συνιστά βαρύτατο κακούργημα».

«Δεν είναι δυνατόν τα μέλη μας να αφήνονται έρμαια σε οργανωμένες ομάδες κρούσης που δρουν με όρους αντάρτικου πόλης», σημειώνεται.

Ο Σύνδεσμος ζητεί την άμεση αξιοποίηση όλων των μέσων (CCTV, μαρτυρίες) για τον εντοπισμό των δραστών και τη σύλληψη όσων κρατούν στα χέρια τους κλεμμένο εξοπλισμό της Αστυνομίας.

«Ο ΣΑΚ δεν θα παραμείνει θεατής στην απαξίωση του θεσμού της Αστυνομίας. Η κλοπή εξοπλισμού και η καταστροφή περιπολικών είναι το τελικό στάδιο της αναρχίας που κάποιοι επέτρεψαν να καλλιεργηθεί στα γήπεδα», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑοπαδοίΑΠΟΕΛΓΣΠΣΥΛΛΗΨΕΙΣΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα