Ζημιές σε 5 οχήματα της Αστυνομίας από τα επεισόδια με οπαδούς του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ - Αποτροπιασμό εκφράζει ο ΣΑΚ

Επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομίας, που περιλάμβαναν, με ρίψη χημικών και πετροπόλεμο, σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο ΓΣΠ μετά τον αγώνα μεταξύ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ Λάρνακας.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Αστυνομίας, τα επεισόδια προκλήθηκαν όταν περίπου 150 άτομα κινήθηκαν προς την δυτική κερκίδα του σταδίου, όπου βρισκόταν η διοίκηση, με την Αστυνομία να επιχειρεί να τους απωθήσει, κάνοντας χρήση χημικών, ενώ οι οπαδοί απάντησαν ρίχνοντας πέτρες προς τα μέλη της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τα επεισόδια προκλήθηκαν ζημιές σε πέντε υπηρεσιακά οχήματα.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις.

Αποτροπιασμός και αγανάκτηση ΣΑΚ

Αποτροπιασμό και έντονη αγανάκτηση για τα όσα πρωτοφανή εκτυλίχθηκαν στο στάδιο ΓΣΠ στην Λευκωσία μετά το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα ΑΠΟΕΛ -ΑΕΚ, εκφράζει ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ).

«Τα χθεσινά γεγονότα ξεπέρασαν κάθε όριο οπαδικής βίας και μετατράπηκαν σε καθαρά εγκληματικές ενέργειες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΑΚ.

«Η μανία των ταραχοποιών δεν περιορίστηκε στις επιθέσεις κατά των μελών μας, αλλά επεκτάθηκε σε μια άνευ προηγουμένου καταστροφή της κρατικής περιουσίας με την ολοσχερή καταστροφή περιπολικών και οχημάτων της Δύναμης αποτελεί άμεση επίθεση στο κράτος και στον φορολογούμενο πολίτη ενώ η κλοπή εξοπλισμού από τα υπηρεσιακά οχήματα είναι μια πράξη άκρως επικίνδυνη», προσθέτει και προειδοποιεί ότι «η κατοχή και χρήση αστυνομικού εξοπλισμού από πολίτες συνιστά βαρύτατο κακούργημα».

«Δεν είναι δυνατόν τα μέλη μας να αφήνονται έρμαια σε οργανωμένες ομάδες κρούσης που δρουν με όρους αντάρτικου πόλης», σημειώνεται.

Ο Σύνδεσμος ζητεί την άμεση αξιοποίηση όλων των μέσων (CCTV, μαρτυρίες) για τον εντοπισμό των δραστών και τη σύλληψη όσων κρατούν στα χέρια τους κλεμμένο εξοπλισμό της Αστυνομίας.

«Ο ΣΑΚ δεν θα παραμείνει θεατής στην απαξίωση του θεσμού της Αστυνομίας. Η κλοπή εξοπλισμού και η καταστροφή περιπολικών είναι το τελικό στάδιο της αναρχίας που κάποιοι επέτρεψαν να καλλιεργηθεί στα γήπεδα», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ