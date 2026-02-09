Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Σύνοδος για τη Γάζα: Η Λευκωσία αξιολογεί την πρόσκληση Τραμπ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Ζητούνται διευκρινίσεις πριν τη λήψη απόφασης για συμμετοχή

Η Κυπριακή Δημοκρατία εξετάζει την πρόσκληση που έλαβε από τον Πρόεδρο των Ηνωμένες Πολιτείες για συμμετοχή σε ειδική σύνοδο, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου και θα αφορά την ανοικοδόμηση της Γάζας. Πριν ληφθεί οριστική απόφαση, έχουν ζητηθεί περαιτέρω διευκρινίσεις για το πλαίσιο και το περιεχόμενο της συνόδου.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο του Ραδιόφωνο ΡΙΚ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η Κυβέρνηση στηρίζει το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, υπό την προϋπόθεση ότι κινείται εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Όπως διευκρίνισε, στη σύνοδο έχουν προσκληθεί επιλεγμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τρίτες χώρες, γεγονός που, όπως είπε, δεν προδιαγράφει την υιοθέτηση ενιαίας ευρωπαϊκής στάσης.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΚΥΠΡΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΣΥΝΑΝΤΗΣΗΛΕΤΥΜΠΙΩΤΗΣΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΙΑ ΓΑΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα