Σύνοδος για τη Γάζα: Η Λευκωσία αξιολογεί την πρόσκληση Τραμπ

Η Κυπριακή Δημοκρατία εξετάζει την πρόσκληση που έλαβε από τον Πρόεδρο των Ηνωμένες Πολιτείες για συμμετοχή σε ειδική σύνοδο, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου και θα αφορά την ανοικοδόμηση της Γάζας. Πριν ληφθεί οριστική απόφαση, έχουν ζητηθεί περαιτέρω διευκρινίσεις για το πλαίσιο και το περιεχόμενο της συνόδου.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο του Ραδιόφωνο ΡΙΚ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η Κυβέρνηση στηρίζει το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, υπό την προϋπόθεση ότι κινείται εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Όπως διευκρίνισε, στη σύνοδο έχουν προσκληθεί επιλεγμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τρίτες χώρες, γεγονός που, όπως είπε, δεν προδιαγράφει την υιοθέτηση ενιαίας ευρωπαϊκής στάσης.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ