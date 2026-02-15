Πολύχρωμη γιορτή χαράς και κεφιού στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας

Μια ξεχωριστή και λαμπερή παρέλαση πραγματοποιήθηκε στον μαγευτικό χώρο του ξενοδοχείου Cap Saint George Hotel στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, χαρίζοντας σε μικρούς και μεγάλους στιγμές χαράς, κεφιού και γνήσιας αποκριάτικης μαγείας το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου .

Στις 15:00 ακριβώς του Σαββάτου , ο χώρος πλημμύρισε από μουσικές, γέλια και ενθουσιασμό, καθώς ξεκίνησε η εντυπωσιακή καρναβαλίστικη παρέλαση. Συμμετοχές γεμάτες φαντασία, δημιουργικότητα και ζωντάνια έδωσαν παλμό στη γιορτή, μετατρέποντας το ξενοδοχείο σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής.

Οι καρναβαλιστές, ντυμένοι με πολύχρωμες και ευφάνταστες φορεσιές, έκλεψαν τις εντυπώσεις. Λαμπερά κοστούμια, μάσκες γεμάτες μυστήριο, στολές εμπνευσμένες από παραμύθια, ήρωες και φανταστικούς κόσμους δημιούργησαν μια εικόνα μοναδική.

Τα έντονα χρώματα, οι παγιέτες, τα φτερά και τα χαμόγελα συνέθεσαν ένα ζωντανό μωσαϊκό που σκόρπισε αισιοδοξία και ενέργεια. Το κέφι ήταν διάχυτο παντού. Παιδιά και ενήλικες έγιναν μια μεγάλη παρέα, χορεύοντας στους ρυθμούς της μουσικής και συμμετέχοντας με ενθουσιασμό στη γιορτή. Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, γεμάτη ζεστασιά και θετική διάθεση, αποδεικνύοντας πως το καρναβάλι είναι μια ευκαιρία για όλους να εκφραστούν ελεύθερα, να διασκεδάσουν και να μοιραστούν στιγμές χαράς.

Η παρέλαση αυτή δεν ήταν απλώς μια εκδήλωση, αλλά μια γιορτή ζωής και δημιουργικότητας. Μια ημέρα που γέμισε τις καρδιές όλων με χαμόγελα και άφησε τις πιο όμορφες αναμνήσεις σε όσους παρευρέθηκαν. Το καρναβάλι στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας απέδειξε για ακόμη μια φορά πως όταν το χρώμα, η μουσική και η καλή διάθεση ενώνονται, δημιουργούν μαγικές στιγμές που μένουν αξέχαστες.

Κυνήγι του θησαυρού

Εξάλλου το Κυνήγο του θησαυρού πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στην Πλατεία της 28ης Οκτωβρίου στην Πάφο . Σύμφωνα με τον Δ. Πάφου πρόκειται για το καθιερωμένο αγαπημένο παιχνίδι που χαρίζει μοναδική εμπειρία, δράση, γρίφους , κέφι , δημιουργικότητα και δοκιμασίες .