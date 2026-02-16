Ελλίκος Ηλία (ΓΔ ΥΠΕΣ): Προχωρεί η αντικατάσταση του Δημοτικού Συμβούλου Πάφου

Ψηλές συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφορα - Οι μετρήσεις ανά περιοχή και πώς να προστατευτείτε

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημοτικός Σύμβουλος, σε επιστολή που απέστειλε στην Αναπληρώτρια Έπαρχο Πάφου, αναφέρει ότι αποδέχεται υπό διαμαρτυρία την παραίτησή του, καθώς, όπως εξηγεί, κατά τη δική του κρίση, αυτό δεν είναι νόμιμο και επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του.

Η διαδικασία αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου, για τον οποίο προέκυψε ασυμβίβαστο, ξεκίνησε από την Αναπληρώτρια Έπαρχο Πάφου, Φρόσω Γεωργίου, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελλίκο Ηλία.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Ηλία ανέφερε ότι η Αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου, ως Έφορος Εκλογής, θα προχωρήσει στην αντικατάσταση του Δημοτικού Συμβούλου Πάφου σύμφωνα με το άρθρο 38(4) του περί Δήμων Νόμου.

Ο κ. Ηλία ξεκαθάρισε ότι δεν έχει σημασία εάν είναι συμβασιούχος ή όχι. Σημειώνεται ότι το ζήτημα ασυμβίβαστου για Δημοτικό Σύμβουλο που κατέχει παράλληλα θέση εκπαιδευτικού λειτουργού προέκυψε στον Δήμο Πάφου, ενώ σχετική καταγγελία υποβλήθηκε τηλεφωνικώς στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Νόμος δεν κάνει καμία διάκριση, επισημαίνοντας ότι ασυμβίβαστο προκύπτει είτε πρόκειται για μόνιμο εκπαιδευτικό υπάλληλο είτε για εκπαιδευτικό ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου αναμένεται να αναλάβει ο Ιωακείμ Αγαθαγγέλου, ως ο επόμενος του κομματικού συνδυασμού με τον οποίο εκλέχθηκε ο συγκεκριμένος παραιτηθείς Δημοτικός Σύμβουλος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

