Η Κύπρος στο επίκεντρο του παγκόσμιου σκακιού, στο Cap St Georges η τελετή κλήρωσης του FIDE Candidates 2026

Στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο πολυβραβευμένο Cap St Georges Hotel & Resort θα χτυπά η καρδιά του παγκόσμιου σκακιού, ενώ η επίσημη έναρξη και τελετή κλήρωσης του FIDE Candidates Tournament 2026 πρσγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, στις 17:00, στην Πάφο.

Δύο χρόνια μετά το Τορόντο του Καναδά, όπου αναδείχθηκαν οι επίσημοι διεκδικητές του παγκόσμιου τίτλου το 2024, και έπειτα από τη Σιγκαπούρη, όπου γράφτηκε ιστορία με την ανάδειξη των νέων Παγκόσμιων Πρωταθλητών, η σκυτάλη της κορυφαίας σκακιστικής διοργάνωσης περνά πλέον στην Κύπρο.

Η ανάθεση του τουρνουά των διεκδικητών συνιστά ύψιστη διεθνή αναγνώριση και επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία της χώρας στον παγκόσμιο αθλητικό και πολιτιστικό χάρτη.

Οπως αναφέρθηκε απόψε στο πλαίσιο της εκδήλωσης η επιλογή της Κύπρου και του Cap St Georges Hotel & Resort από τη FIDE ως διοργανώτριας δύναμης του FIDE Candidates Tournament 2026 αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο κύρος, την αξιοπιστία και την οργανωτική αρτιότητα που απαιτεί μια διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί από τις 28 Μαρτίου έως τις 16 Απριλίου 2026, συγκεντρώνοντας τα κορυφαία ονόματα του διεθνούς σκακιού, που θα διεκδικήσουν το δικαίωμα πρόκλησης για τον παγκόσμιο τίτλο.

Η ανάληψη της διοργάνωσης των διεκδικητών αποτελεί ορόσημο για την Κύπρο, τοποθετώντας το νησί δυναμικά στον χάρτη των κορυφαίων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.

Επισημάνθηκε τέλος πως το Cap St Georges Hotel & Resort, με υποδομές υψηλών προδιαγραφών και διεθνή εμπειρία στη φιλοξενία μεγάλων γεγονότων, προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στο κύρος και τη μακρά παράδοση του αγωνιστικού σκακιού.