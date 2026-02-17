ΑΛΜΑ για αποχώρηση Θεόδουλου Παπαβασιλείου: «Δεν συμπεριλήφθηκε στο ψηφοδέλτιο και ξεκίνησε εκστρατεία δυσφήμισης»

Δεν συμπεριλήφθηκε στο ψηφοδέλτιο και ξεκίνησε εκστρατεία δυσφήμισης του Κινήματος ΑΛΜΑ, ανέφερε κομματική πηγή στο politis.com.cy σχετικά με την απόφαση του Θεόδουλου Παπαβασιλείου να αποχωρήσει από το κόμμα, αφήνοντας αιχμές κατά του επικεφαλής του κινήματος Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

«Ο Θεόδουλος Παπαβασιλείου», σημείωσε η κομματική πηγή, «ξεκίνησε εκστρατεία δυσφήμισης του Κινήματος ΑΛΜΑ όταν ενημερώθηκε γραπτώς από την Εκτελεστική Γραμματεία ότι δεν θα συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών».

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο κ. Παπαβασιλείου τον περασμένο Νοέμβριο δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται για βουλευτής και απομακρύνθηκε από το Κίνημα. Σημείωσε δε ότι ο κ. Παπαβασιλείου επανήλθε στις 12 Ιανουαρίου και συμπλήρωσε το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιος του Κινήματος. Ακολούθησε η απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας η οποία απέρριψε το αίτημα του κ. Παπαβασιλείου και τον ενημέρωσε γραπτώς στις 30 Ιανουαρίου.

Η κομματική πηγή ανέφερε στο politis.com.cy ότι η αίτηση απορρίφθηκε για δύο πολύ σοβαρούς λόγους που αναφέρονται στην απάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας προς τον κ. Παπαβασιλείου. Πρόσθεσε ότι μόλις ο κ. Παπαβασιλείου έλαβε την αρνητική απάντηση, άρχισε εκστρατεία δυσφήμισης τού Κινήματος, με το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή ζητούσε να συμπορευτεί.

Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι ο ένας λόγος αφορά δικαστική υπόθεση όταν ο κ. Παπαβασιλείου υπηρετούσε στο αστυνομικό σώμα.