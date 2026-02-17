Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πιερής Γυψιώτης: «Σύντομα θα βγουν όλα στην επιφάνεια» - Η πρώτη αντίδρασή του μετά που τέθηκε σε αργία

«Σε όσες και όσους επέλεξαν να υποκινήσουν αυτή την κατάσταση προς το πρόσωπό μου, για προσωπικά τους συμφέροντα και επιδιώξεις, απαντώ με υπομονή»

«Για προσωρινή περιπέτεια» κάνει λόγο ο Πιερής Γυψιώτης στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να τεθεί σε αργία μέχρι την ολοκλήρωση της υπόθεσης που διερευνάται εναντίον του. Ο εν αργία Δήμαρχος Λευκονοίκου αφήνει αιχμές ότι κάποιοι «υποκίνησαν αυτή την κατάσταση για προσωπικά συμφέροντα» και τονίζει ότι «σύντομα θα βγουν όλα στην επιφάνεια».

Στην ανάρτησή του, ο κ. Γυψιώτης εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του στον Αντιδήμαρχο Θεόδωρο Χοίρα και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζοντας πως «το έργο που ξεκινήσαμε μαζί συνεχίζεται κανονικά».

Διαβάστε την ανάρτησή του: 

