Πιερής Γυψιώτης: «Σύντομα θα βγουν όλα στην επιφάνεια» - Η πρώτη αντίδρασή του μετά που τέθηκε σε αργία

«Για προσωρινή περιπέτεια» κάνει λόγο ο Πιερής Γυψιώτης στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να τεθεί σε αργία μέχρι την ολοκλήρωση της υπόθεσης που διερευνάται εναντίον του. Ο εν αργία Δήμαρχος Λευκονοίκου αφήνει αιχμές ότι κάποιοι «υποκίνησαν αυτή την κατάσταση για προσωπικά συμφέροντα» και τονίζει ότι «σύντομα θα βγουν όλα στην επιφάνεια».

Στην ανάρτησή του, ο κ. Γυψιώτης εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του στον Αντιδήμαρχο Θεόδωρο Χοίρα και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζοντας πως «το έργο που ξεκινήσαμε μαζί συνεχίζεται κανονικά».

Διαβάστε την ανάρτησή του: