Νεάπολις: Φιλοξένησε το AI Winter Cyprus Camp 2026 για την Ολυμπιάδα Τεχνητής Νοημοσύνης

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος φιλοξένησε από 31 Ιανουαρίου έως 8 Φεβρουαρίου 2026 στην Πάφο το AI Winter Cyprus Camp 2026, ενισχύοντας την προετοιμασία της κυπριακής ομάδας για την International Olympiad in Artificial Intelligence.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοργάνωση εστίασε στη συστηματική εκπαίδευση μαθητών στη Μηχανική Μάθηση και στην επίλυση απαιτητικών προβλημάτων με πραγματικά δεδομένα, σε συνθήκες διαγωνισμού. Όπως αναφέρεται η International Olympiad in Artificial Intelligence (IOAI) είναι διεθνής μαθητική ολυμπιάδα αφιερωμένη στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στη Μηχανική Μάθηση. Όπως οι ολυμπιάδες μαθηματικών και πληροφορικής, απαιτεί από τους συμμετέχοντες να επιλύσουν σύνθετα προβλήματα με σαφή χρονικά όρια και συνθήκες διαγωνισμού. Στο camp συμμετείχαν 26 μαθητές και μαθήτριες από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

Σε 9 ημέρες έλαβαν μέρος σε 11 διαγωνισμούς Μηχανικής Μάθησης. Κάθε ημέρα περιλάμβανε δύο τρίωρους διαγωνισμούς και στη συνέχεια ανάλυση λύσεων και στρατηγικής.

Οι δοκιμασίες είχαν πρακτικό χαρακτήρα, όπως πρόβλεψη τιμών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αναγνώριση εικόνων και αυτοματοποιημένη επεξεργασία μεγάλου όγκου εγγράφων.

Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε από ομαδικές δραστηριότητες που ενίσχυσαν τη συνεργασία, καταλήγει η ανακοίνωση.